بريطانيا تفرض حجرا صحيا على القادمين إليها لمدة 10 أيام

‏الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام، أمس السبت، إن بريطانيا ستفرض حجرا صحيا لمدة 10 أيام على القادمين إليها من الدول التي تشهد تزايدا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض كوفيد -19 على البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بعد وصولهم إلى البلاد.



وقالت الصحيفة إنه بموجب خطط يناقشها وزراء بريطانيون سيتم اصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب إفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر الصحي لدى وصولهم.



وقال التقرير أن جونسون كان يفضل بشكل أكبر انتهاج أسلوب يستهدف دخول بعض القادمين للحجر الصحي وليس جميع المسافرين، مضيفا أن قرار الحجر الصحي سيتخذ يوم الاثنين.



وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.

المصدر : سبوتنك







