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الخميس، 19-05-2022 04:36 م

بريطانيا تفرض عقوبات على شركات طيران روسية

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الوكيل الإخباري-أعلنت حكومة بريطانيا اليوم الخميس عن فرضها عقوبات على عدد من أكبر شركات الطيران الروسية، على خلفية مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وذكرت الخارجية البريطانية في بيان لها أن عقوباتها الجديدة ستمنع شركات "آيروفلوت" و"خطوط أورال الجوية" و"روسيا" من بيع فتحات الهبوط الممنوحة لها في مطارات المملكة المتحدة.


ورجحت الوزارة أن هذا الإجراء سيمنع روسيا من تحقيق أرباح تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه استرليني (أكثر من 62 مليون دولار).


وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، وفقا للبيان: "تعزز عقوباتنا الاقتصادية رسالتنا الواضحة إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين: لن نقف ما لم تنتصر أوكرانيا".

روسيبا اليوم

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