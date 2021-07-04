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الأحد، 04-07-2021 04:17 م

بعد قرن مدينة أوكرانية تغير اسمها إلى نيويورك

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الوكيل الإخباري - بالقرب من خط المواجهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيصبح اسم مدينة صغيرة نيويورك، مستعيدة بذلك اسمها السابق بموجب قرار أقره البرلمان الأوكراني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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وفي تغريدة على «تويتر»، هنّأت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا «أهالي نيويورك ومنطقة دونيتسك»، معتبرة ذلك «سبباً آخر للاحتفال بعلاقتنا الوثيقة». وقالت السفارة: «نحن معجبون بشدة باسمك الجديد القديم!».

 

ودعم أكثر من 300 نائب أوكراني «إعادة الاسم التاريخي» إلى هذه المدينة التي تضم عشرات الآلاف من السكان، وتقع على بُعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن دونيتسك أحد معاقل الانفصاليين الموالين لروسيا، ووافق النواب بذلك على اقتراح تقدم به عدد من سكان المدينة التي تأسست في القرن الثامن عشر وكانت حينذاك قرية، وقد أصبح اسمها نيويورك بعد قرن لسبب لا يزال مجهولاً.

 

ومن الفرضيات التي توردها بعض وسائل الإعلام، حصلت على هذا الاسم من مستوطنين ألمان استقروا فيها، في 1951 وعندما كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفياتي في أوج الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، تغير اسمها ليصبح نوفغورودسكي «لأسباب سياسية عقائدية» طرحها الحزب الشيوعي وفق مذكرة تفسيرية مرفقة بقرار البرلمان الأوكراني.


وتعد الولايات المتحدة اليوم مصدر الدعم الرئيسي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، التي ضمت في 2014 شبه جزيرة القرم، وتعد الراعية العسكرية والمالية للانفصاليين الذين يخوضون حرباً مع قوات كييف في شرق البلاد، وتسبب هذا النزاع في مقتل أكثر من 13 ألف شخص خلال سبع سنوات.

 

المصدر - الشرق الاوسط 

 




 

 


 

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