تجنبوا هذه الأمور في المطارات

الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأمور، التي يجدر بالمسافر تجنّب القيام بها، أثناء التواجد في المطارات، لعدم تفويت أوقات الرحلات الجوية أو الوقوع في المتاعب. الخطوات الآتية، موضّحة لها.

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- لا يجب نسيان أي وثيقة سفر، قبل المرور عبر بوابة الأمن، فعكس ذلك يحرم من الصعود إلى الطائرة. لذا، لا مناصّ من مراجعة موقع "الويب" الرسمي الخاصّ بالوجهة السياحيّة، مع التأكد من حمل بطاقة السفر وجواز السفر وأي فحص طبّي مطلوب، قبل الانطلاق إلى المطار.

- الوصول في وقت مبكّر إلى المطار، وذلك قبل موعد الرحلة بساعتين أو ثلاث ساعات، فالانتظار مُفضّل عن المناورة ودفع الناس للوصول إلى باب الطائرة أو تفويت موعد الرحلة السياحية، علمًا أن نقاط الجذب في المطارات كثيرة.

- هناك خطأ شائع، في صفوف المسافرين، متمثّل في تخزين العناصر التي سيحتاجون إليها في المطار، مثل: بطاقات الصعود إلى الطائرة وجوازات السفر والهواتف المحمولة، في أمكنة صعبة الوصول في شنط اليد! بالمقابل، يصح وضع العناصر المذكورة في جيوب الشنط، أو حقائب صغيرة، مع ضرورة حزم السوائل معًا في كيس واحد سهل الإزالة.

- قد يفرض على المسافر، في بعض المطارات، أن يخلع الحذاء، وذلك عند المرور ببوّابة الأمن، ما يستدعي انتعال حذاء مريح وسهل الخلع.

- من الهامّ الاطلاع على لائحة الأمتعة الممنوع حملها، وذلك لأن الأشياء المحظورة تؤدي إلى إبطاء عملية فحص أمتعة الجميع، كما الوقوع في بعض المشكلات التي لا داعي لها.



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