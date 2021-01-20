تحويل جزيرة أوناسيس الأسطورية إلى منتجع فاخر

الوكيل الإخباري _ نشرت الحكومة اليونانية في الجريدة الرسمية موافقتها على بناء منتجع فاخر في جزيرة سكوربيوس قبالة ليفكادا في اليونان، والتي كان يملكها رجل الأعمال الشهير أرسطو أوناسيس.



ويشمل المشروع الطموح بناء فندق خمس نجوم، ومنتجع صحي، ومدرج، ومزرعة، وبستان، وأحواض سباحة، ومنشآت رياضية ومرسى لليخوت، وتبلغ كلفته 165 مليون يورو بحسب الجريدة الرسمية.



وباعت أثينا أوناسيس روسي، حفيدة رجل الأعمال اليوناني، الوحيدة من السلالة المالكة التي بقيت على قيد الحياة، جزيرة سكوربيوس الأسطورية التي تبلغ مساحتها 83 هكتاراً في 2003 إلى الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف الذي كان يسعى منذ مدة طويلة إلى شرائها.



وحسب وزارة التنمية، يمكن توفير 130 فرصة عمل على الأقل بفضل هذا الاستثمار.



وقال وزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجيادس في بيان: "لهذا المشروع أهمية رمزية، فقد بقي لمدة طويلة في الأدراج ولكن من شأنه الآن تقديم وظائف وقيمة مضافة".



ووفقا للصحافة اليونانية، لن يكون المجمع جاهزا قبل 2024.



المصدر : 24

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