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الثلاثاء، 25-01-2022 12:28 م

تركيا تعتزم فتح رحلات جوية إلى أرمينيا وتوسيع العلاقات التجارية

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الوكيل لاخباري-  تعتزم أنقرة فتح رحلات جوية إلى مناطق مختلفة من أرمينيا وتوسيع العلاقات التجارية مع يريفان، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية يوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة: "كخطوة أولى، تقرر فتح خطوط جوية مع أرمينيا. وعلاوة على ذلك، ستُطرح مسألة الرحلات الجوية إلى مناطق أخرى (من أرمينيا) على جدول الأعمال.. ومن المخطط ترميم بعض الهياكل التاريخية، مثل الجسر والمباني القريبة من قارص (إحدى محافظات تركيا تتشارك حدودها مع جمهورية أرمينيا)، والتي يوليها الأرمن أهمية كبيرة.. وسيجري توسيع العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت نفسه".

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في وقت سابق، ذكرت هيئة الطيران المدني التركية أن تركيا وأرمينيا ستفتحان الرحلات الجوية اعتبارا من 2 فبراير المقبل، وسيتم تشغيل الرحلات ثلاث مرات في الأسبوع.

وكانت أنقرة ويريفان قد عينتا مبعوثين خاصين لهما في منتصف ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وحدودهما البرية مقفلة منذ عام 1991.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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