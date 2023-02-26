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الأحد، 26-02-2023 05:00 م

تعرفوا إلى أبرز أسباب اصطحاب مرشد سياحي أثناء السفر

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الوكيل الإخباري - يغفل البعض من محبي السفر والترحال بعض الأمور أثناء الرحلة السياحية لأول مرة، والتي يكون من أهمها عدم اصطحاب مرشد سياحي بساعد المسافر في التعرف إلى أماكن السياحة الجديدة وثقافة الشعب وتقاليده.

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في الآتي، بعض الأسباب الهامة التي تجعل المسافر يصطحب مرشدًا سياحيًا أثناء السفر:

 

 

تسهيل الأمور

يمكن أن يشمل التنقل ما يلي:
- اصطحاب المسافر من المطار إلى الفندق.
- أخذ زمام المبادرة في رحلة حتى لا يفقد المسافر الطرق.


يقوم المرشدون السياحيون بعمل مشرفك نيابة عنك
يهتم المرشدون السياحيون بكل المسؤولين نيابة عن المسافر، مثل:
طلب التصاريح والحجز المسبق للإقامة.
دفع رسوم الدخول مقدمًا، مما يوفر على المسافر الحاجة للوقوف في قائمة الانتظار.
تنسيق أوقات السفر للحافلات والقطارات والرحلات الجوية وما إلى ذلك.
الإشراف على نقل الأمتعة.

 

السلامة
إذا كانت السلامة هي الفائدة الوحيدة للمرشد السياحي، حيث سيكون هذا كافيًا.
المرشدون السياحيون المحليون متواجدون مع المسافر لضمان:
عدم الذهاب إلى أي مناطق خطرة.
عدم مقابلة البائعين المتحمسين بشكل مفرط.
المتعلقات محفوظة بأمان.


الترجمة الفورية
يتحدث المرشد السياحي لغة السكان المحليين، وبالتالي فهو مترجم المسافر الدائم بدون مرشد سياحي لن يتمكن المسافر من التواصل مع بعض السكان المحليين.
ينصح بضرورة تذكر دائمًا قبل التقاط صور للسكان المحليين؛ يمكن أن يساعد المرشد السياحي في ذلك لضمان عدم فقد أي شيء في الترجمة.


الشرح والتفسير
المرشدون السياحيون موجودون للإجابة على كافة الأسئلة الخاصة بالأماكن المختلفة داخل الوجهة السياحية بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات عن تاريخ الأماكن السياحية، كما يقدمون إجابات للأسئلة التي لم يفكر المسافر في طرحها.


الحصول على صفقات جيدة
يمكن للمرشد السياحي (والشركة السياحية التي يعملون بها) الحصول على أفضل الصفقات للمسافر، إنهم يعرفون الأيام التي يكون فيها رسوم الدخول أرخص، على سبيل المثال يمكنهم أيضًا في بعض الأحيان الحصول على خصومات مرشد سياحي غير متاحة للسياح.
أخيرًا، عندما ينضم المسافر إلى مرشد سياحي يقود مجموعة كبيرة، غالبًا ما يكون قادرًا على الحصول على بعض الخصومات الرائعة للمجموعة.

 

 

سيدتي

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