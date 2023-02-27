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الإثنين، 27-02-2023 03:56 م

تعرفوا إلى أبرز أسباب السياحة في هولندا خلال أشهر الربيع

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الوكيل الإخباري - هولندا من أجمل بلدان أوروبا لكونها تضم العديد من المدن السياحية والأماكن التي تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجذابة ومشاهدة طواحين الهواء الكلاسيكية.

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في الآتي، بعض الأسباب التي تشجع على زيارة هولندا خلال أشهر الربيع :

 

 

طواحين الهواء
إذا كان هناك أي شيء ينافس الصفات الخلابة للزهور، فيجب أن يكون طواحين الهواء الرائعة، لا ينبغي تفويتها خلال فصل الربيع، حيث تقف طواحين الهواء طويلة وقوية، ولكنها كانت تستخدم تاريخيًا لتصريف المياه من الأرض حتى يمكن استخدام الحقول للزراعة.


العمارة
تمتلئ أوروبا بعدد لا يحصى من العجائب المعمارية، وهولندا لا تختلف عن ذلك من المباني التي تصطف على جانبي شوارع المدينة والممرات المائية إلى بيوت المزارع الموجودة في الريف، لا يوجد نقص في الهندسة المعمارية الساحرة التي تستحق التقدير في جميع أنحاء المنطقة، يعود تاريخ العديد من المباني والمنازل إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وقد تم بناء العديد من المباني والمنازل بالطوب، وتتميز بأسطح منازل مثلثة الشكل، وواجهات عرض مع نوافذ باهظة وتصميمات ملتوية.


الثقافة
تمتاز الثقافة الهولندية بمزيج رائع بين القديم والجديد وفي الربيع تكون السياحة مزدهرة، مع اقتناص الناس لفرصة الاستمتاع بالخارج بعد انتهاء الشتاء، تستيقظ المدينة مع السكان المحليين الصاخبين، وتبدأ المهرجانات، والكثير من الأنشطة يمكن ملاحظة الجانب التقليدي للمدن الصغيرة التي تشارك في الأنشطة القديمة مثل صناعة القبقاب وإنتاج الجبن، ثم الانغماس في الخصائص المعاصرة للبلد من خلال تصفح المتاحف الفنية وزيارة مراكز المدن الشهيرة والتحقق من الهندسة المعمارية الحديثة.


الجو
يعد التوجه إلى هذه المنطقة من العالم بين منتصف مارس ومنتصف أبريل أمرًا رائعًا للاستمتاع ببعض الطقس اللطيف والمعتدل، يمكن أن يصبح الجو باردًا في الليل، ولكن خلال النهار، يمكن أن تبدأ درجات الحرارة في الوصول إلى الخمسينيات وهو أمر مثالي لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو البرودة الشديدة، بالإضافة إلى ذلك نظرًا لكونه وقتًا جافًا جدًا من العام، يكون هناك القليل من الأمطار أو منعدمة، لذلك يمكن الاستمتاع بالكثير من أشعة الشمس.


جاذبية العاصمة أمستردام
الربيع هو الوقت المثالي للاستمتاع بكل ما تقدمه هذه المدينة، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بمزيج من الأنشطة الخارجية الممتعة والفن والطعام اللذيذ.

 

سيدتي

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