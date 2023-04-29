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السبت، 29-04-2023 12:52 م

تعرفوا إلى أهمية حقيبة الظهر خلال الرحلات السياحية

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الوكيل الإخباري - تعتبر حقيبة الظهر أساسية خلال الرحلات السياحية نظرًا لسهولة توضيب الأغراض الأساسية في داخلها لتبقى مع المسافر طوال الرحلة سواء في المطار أو على متن الطائرة وعند التجول في الوجهة.

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لا تحزم الكثير من الأشياء
يترتب على المسافر تجنب حمل الكثير من الأشياء غير الضرورية، ووضع الأشياء والأمتعة والمتعلقات الضرورية فقط التي يحتاج إليها المسافر طوال الرحلة.

 

حدد نوع التجربة التي تريدها مسبقًا
هل يريد المسافر قضاء اليوم كله في التنزه والتعمق في المناطق النائية، أم التخطيط للمشي بضعة أميال وقضاء بقية اليوم في الاسترخاء في المخيم؟، قد يرغب المتنزه السابق في إحضار كمية أقل (نظرًا لأنه لن يكون لديه وقت للحصول على عناصر ترفيهية إضافية على أي حال)، حيث قد يرغب المتنزه الأخير في حزم كتاب جيد أو وجبة أكثر تفصيلاً، لذا فأن تحديد التجربة السياحية يكون مساهمًا فعالًا في الاستعانة بحقيبة الظهر المناسبة للتنزه.


اضبط معداتك
قد يحتاج المسافر إلى المزيد من الزجاجات لملئها بالماء للتمدد الجاف في حالة السفر في رحلة طويلة، في حالة القيام برحلة السير على الأقدام في ممرات المشي في الوجهة السياحية يجب إحضار الأحذية المناسبة لمثل هذه الطرق.


حزم ملابس خفيفة 
ينصح بحزم الملابس الخفيفة من حيث المساحة والوزن، وهذا يشمل الملابس من خلال الابتعاد عن وضع الملابس الثقيلة الضخمة التي تشغل حيزًا كبيرًا.

 

سيدتي

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