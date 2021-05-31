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الإثنين، 31-05-2021 02:58 م

تعرف على أفضل الفنادق السياحية في برشلونة - صور

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الوكيل الإخباري - تزخر برشلونة بالمعالم السياحية المنوعة، وتقدّم النشاطات التي تغري السائحين، أبرزها: التسوق، كما تنتشر في برشلونة، مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم التي تقدم للنزلاء تجارب مفعة بالرفاهية.

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"ألماناك برشلونة

 

 

يتمتع "ألماناك برشلونة" بموقع "حصري"، ويبعد خطوات قليلة من شارع "باسيج دي غراسيا"، الأنيق، ومن وسط ساحة كاتالونيا. يحتوي هذا الفندق الفاخر على مشرب على السطح يقدّم مناظر كاشفة، وشرفة يجذب شرب فنجان من القهوة فيها، بالإضافة إلى مسبح خاص وصالة للتشمس.

 

"أوهلا برشلونة"



 

يمتاز هذا الفندق "البوتيكي" بموقعه في وسط برشلونة التاريخي، بالقرب من قاعة قاعة بالاو دي لا ميوزيكا للحفلات الموسيقية وشارع "لا رامبلا" الخاصّ بالتسوق. ويضمّ الغرف ذات الديكور المعاصر، والمزوّدة بنوافذ كبيرة. علماً أن بعض الغرف يطلّ على الحي القوطي التاريخي.

 

"جراند سنترال"

 

 

يوفّر فندق "جراند سنترال" إطلالات رائعة على الحي القوطي وصرح برشلونة، ويعرف بمسبحه الضخم على السطح.


الفندق الذي جُدّد بأناقة في أوائل القرن العشرين . وفي هذا الإطار، تتميز الغرف المكيفة في الفندق بتصميم حديث، وهي فخمة، ومريحة، وتقدّم خدمة الـ"واي فاي" عالية السرعة، بالمجان.

 

المصدر- سيدتي 

 


 




 

 


 

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