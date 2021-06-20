تعرف على ابرز الاسباب التي تجعل السفر مفيداً للصحة

الوكيل الإخباري - السفر في كثير من الأحيان مفيداً للصحة، السفر هو أفضل دواء لشفاء العقل والجسد والروح، يمكن لأولئك الذين يسافرون على الطريق بشكل دائم أن يشهدوا على الفوائد العديدة للسفر واستكشاف أماكن جديدة، تجعلك شخصاً أكثر ثقة كما يتيح لك السفر اكتشاف ملاذاً جديداً وثقافة وأشخاص جدد، كما أنه يؤثر بشكل إيجابي على الصحة.

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نقدم 8 أسباب تجعل السفر جزءاً من حياتك يفيدك من الناحية الصحية :

1- السفر من أسباب تقوية المناعة

يمكن أن يؤدي تعريض الجسم لظروف مناخية مختلفة إلى جعله أقوى. فالتعرض للغبار والأمراض البسيطة يعزز مناعة الجسم. عندما تسافر إلى أماكن مختلفة، فإن ذلك يمنح جسمك فرصة للتكيف مع البكتيريا المختلفة، مما يزيد من المناعة ويجعلك أقل عرضة للأمراض الشائعة.



2- السفر يخلصك من التوتر النفسي

التغيير في الطقس والبيئة والروتين والأجواء المحيطة له تأثير إيجابي على العقل. تشعر بالراحة وأقل قلقاً وتبقى في مزاج جيد. ليس فقط المزاج هو الذي يتحسن؛ السفر له تأثير إيجابي على الجسم. عندما تقابل أشخاصاً جدد وتتعرض لثقافة مختلفة، فإن ذلك يؤدي إلى تنمية شخصيتك وإزالة التوتر من عقلك.



3- السفر يقلل من مخاطر الاكتئاب

يعتبر الاكتئاب مشكلة كبيرة في هذه الأيام يواجهها العديد من الأفراد. قد يكون نتيجة الضغط المجتمعي أو بيئة العمل أو العلاقات الشخصية أو أي عامل آخر يترك انطباعاً جيداً في ذهنك. يمكن أن يكون لتغيير المكان والروتين تأثير نفسي إيجابي على الفرد ويساعد في تخلصك من الاكتئاب.



4- السفر يحسن صحة الدماغ

كلما سافرت أكثر، كلما تعلمت أكثر. السفر يوسع آفاقك. يمنحك استكشاف وجهة جديدة فرصة لمقابلة أشخاص جدد ورؤية ثقافتهم وزيادة وعيهم بما يحدث في العالم. كل هذه الأشياء الجديدة تؤدي إلى تحسين المرونة الإدراكية وصحة الدماغ.



5- السفر يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

عندما تتجول من مكان إلى آخر، فهذا يقلل من التوتر والقلق. أثبتت الدراسات أن الرجال الذين لا يأخذون إجازة لسنوات لديهم فرص أكثر بنسبة 30 في المائة للإصابة بنوبة قلبية وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



6- السفر يزيد من طول العمر

أولئك الذين يسافرون في أغلب الأحيان يكون لديهم متوسط عمر أطول. سواء كنت في رحلة حج أو نزهة سياحية أو مغامرة أو عطلة هادئة، فإن التجربة ستقلل من التوتر وتحسن صحة الدماغ وتحافظ على الجسم في حالة جيدة. كل هذه العوامل تزيد من فرص العيش لفترة أطول.



7- السفر يجعلك أكثر سعادة ورضا

إن إثارة الذهاب في عطلة هي أكثر بكثير من مجرد شراء فستان باهظ الثمن أو مجوهرات أو أي أصول مادية أخرى. الحماس ليس لحظياً وسيبقى من الوقت الذي تخطط فيه للرحلة حتى نهايتها. سوف تنعش ذكريات العطلة في كل مرة تفكر فيها. والنتيجة هي، أنت أكثر سعادة.



8- السفر يخلصك من الوزن الزائد

على عكس المعتقدات الشائعة ، يمكن أن يساعدك السفر في الواقع على إنقاص الوزن واستعادة لياقتك. استكشاف أماكن جديدة ينطوي بالتأكيد على نشاط بدني أكثر من الجلوس لساعات طويلة في المكتب. وإذا كنت تخطط لتجربة أنشطة المغامرة خلال السفر والسياحة، فستحرق الكثير من السعرات الحرارية أثناء الرحلة.

المصدر - سائح