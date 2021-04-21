توقعات بسفر نصف مليون روسي للمنتجعات المصرية

الوكيل الإخباري- توقعت مصادر في قطاع صناعة السياحة الروسية سفر ما يصل إلى نصف مليون سائح من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ في الشهر الأول بعد استئناف رحلات الطيران الـ"تشارتر" إلى المنتجعات المصرية.

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كذلك توقعت المصادر أن يبلغ سعر تذكرة السفر لشخصين لقضاء إجازة مدتها أسبوع نحو 60 - 65 ألف روبل (حوالي 850 دولارا).

وكانت شركات سياحة روسية قد أشارت إلى إمكانية إطلاق الرحلات السياحية من روسيا إلى المنتجعات المصرية في غضون أسبوع من إعلان استئناف رحلات التشارتر مع مصر.





وأمس كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن قرب استئناف رحلات الطيران العارض الـ"تشارتر" من روسيا إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر.

المصدر: روسيااليوم