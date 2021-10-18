جبل القارة.. أبرز معالم الأحساء السعودية الطبيعية

الوكيل الإخباري - يُعدُّ جبل القارة من أبرز معالم الأحساء السياحية الطبيعية، ويقع بالقرب من مدينة الهفوف، التابعة لمحافظة الأحساء شرق السعودية، وتحيط به واحةٌ خضراء من أشجار النخيل، ما يُزيد من روعة المكان.

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ويحتوي الجبل على كهوفٍ ومغاراتٍ رائعة، تتميز ببرودتها أثناء فصل الصيف، ودِفئها في الشتاء، ما أكسبه مكانةً سياحيةً مهمةً، وجعله مقصداً للسياح.



ويتميز القارة كذلك بألوانه المختلفة، وهذا يعود إلى تكويناته الصخرية الرسوبية، حيث تتراءى لزوَّار الجبل وكأنها قد نُحِتَت على هيئة رؤوس الطيور والحيوانات، وبعضها الآخر يبدو وكأنه أعمدةٌ تحمي الجبل. وهناك صخورٌ نُحتت من الأسفل بشكلٍ كبير، بينما بقي الجزء الأعلى كما هو في منظرٍ بديع، ويُطلق عليها اسم "الصخور المُعلَّقة".



ويبلغ ارتفاع جبل القارة 75 متراً فوق مستوى الشارع، و205 أمتار فوق مستوى البحر، ولا يحتاج إلى بذل جهد كبير ليتم الصعود إلى قمته، والاستمتاع بالمناظر الخلابة للأحساء.



ويطلُّ الجبل على واحة تسرُّ النظر، وتمتد على 160 كيلومتراً مربعاً، ويُقدَّر عدد أشجار النخيل فيها بنحو ثلاثة ملايين نخلة، وتعدُّ من أشهر واحات النخيل التي تزخر بعيون المياه العذبة، وأكبر واحة نخيل محاطة بالرمال في العالم.



ويدخل القارة ضمن نطاق الناحية الشرقية لواحة الأحساء التي أدرجت ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي في اليونسكو عام 2018 بوصفها واحدة من أهم مواطن الاستيطان والاستقرار البشري في السعودية، التي تعود إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد.



وتشكِّل الواحة حاجزاً طبيعياً، يحمي البيوت والمزارع من عواصف الغبار، إضافة إلى إنتاج خمسة أطنان من أجود أنواع تمور الخلاص كل يوم.



ويحلو المشي بين أخاديد الجبل الضيقة وزواياها المكونة بفعل جريان مياه الأمطار والسيول.



وتتميز المغارات في القارة بجدرانها العالية من الحجر الجيري البارد والنسمة الخفيفة التي تدخل من الخارج، الأمر الذي يجعلها باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، ليكون الجبل الوجهة السياحية الأكثر زيارة على مدار السنة، إضافة إلى كونه مكاناً مثالياً لمراقبة الطيور، منها الهدهد، والوروار، والعندليب، والبلبل خلال موسم الهجرة.



يذكر أنه جرى، أخيراً، تركيب إضاءات وجسر للمشاة في الموقع لجعل زيارة المغارات مريحة لكل ضيوف المتنزه.



ويروي متحف "أرض الحضارات" تاريخ المنطقة العريق، ومن بين القصص الأسطورية المقدمة، قصة دور جبل القارة في حياة ملوك ديلمون والنبي إبراهيم "عليه السلام"، كما يوجد خارج المتحف عدد من الهياكل المنحوتة التي تروي تاريخ الحضارات ابتداءً من قصة النبي آدم "عليه السلام"، ويوفر المتحف كثيراً من المعلومات عن إنجازات الأحساء في مجال الزراعة والسقاية.



ويوجد في المتنزه مسجد، ومقهى، ومتجر للهدايا، ويمكن الدخول بالكرسي المتحرك إلى عديد من الأماكن، ويفتح المجمع أبوابه من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 09:00 مساءً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءً في نهاية الأسبوع.

المصدر - سيدتي

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