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الأربعاء، 23-12-2020 11:29 ص

جمهورية أوروبية تبدأ منح تأشيرة الشنغن لليبيين من طرابلس

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الوكيل الاخباري - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد القبلاوي، أن دولة ليبيا وجمهورية مالطا اتفقتا على منح تأشيرة الشنغن الأوروبية للمواطنين الليبيين من خلال السفارة المالطية في العاصمة طرابلس.

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وأكد القبلاوي في تصريح له الثلاثاء أن:


"دولة ليبيا وجمهورية مالطا اتفقتا على منح تأشيرة الشنغنن الأوروبية للمواطنين الليبيين من خلال السفارة المالطية بالعاصمة طرابلس"، مؤكداً أن "هذا يعني عودة تقديم الخدمات من داخل العاصمة وذلك لتخفيف العبء على المواطنين".


وأضاف بأن "الاتفاق شمل أيضا البدء بتسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار مالطا نهاية كانون الثاني/يناير القادم كتاريخ مبدئي".


وأوضح القبلاوي أن "الاتفاق ينص على تسيير الرحلات الجوية من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا، جاء بعد الاتفاق على مقترح البروتوكول الصحي الذي قدمته ليبيا للجانب المالطي للعمل به فيما يتعلق بكورونا في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشدداً على أن "الاتفاق جاء تتويجا للزيارات المتبادلة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا وعدد من المسؤولين من البلدين".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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