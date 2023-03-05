جولة سياحة ممتعة لرؤية أجمل أماكن الجذب في القاهرة

الوكيل الإخباري - تمتلئ القاهرة عاصمة مصر بعدد وافر من المعالم السياحية والآثرية الجاذبة للسائحين من كافة بلدان العالم، يحلو بدء الرحلة من القاهرة القديمة التي تعرض الاندماج المثالي للثقافة المصرية والرومانية. في الآتي، جولة على أشهر أماكن السياحة في القاهرة.

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دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية هو المركز الأول للفنون المسرحية في مصر، تم افتتاح مجمع الأوبرا الكبير في عام 1988 ويضم سبعة مسارح بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى معرض فني ومتحف ومكتبة موسيقية فضلًا عن الأوبرا، يقيم المركز عروض باليه ومسرحيات موسيقية وحفلات موسيقية ومسرحيات، القاعة الرئيسية الفسيحة بها غرفة تتسع لـ 1200 مستفيد للاستمتاع بالأوبرا وموسيقى الأوركسترا والباليه، توفر المسارح الأصغر إعدادات أكثر حميمية وصوتيات ممتازة.

مركز وكالة الغورى للفنون

يقع مركز وكالة الغوري للفنون في وسط القاهرة، ويستضيف بانتظام الفعاليات والعروض الثقافية، بما في ذلك عروض فرقة الرقص المصرية التراثية التنورة، إنه مكان مذهل بفضل هندسته المعمارية الرائعة (التي يعود تاريخها إلى عام 1504) ولكن من الضروري التأكد من مشاهدة عرض هناك إذا سنحت الفرصة.



شارع المعز (بيت السحيمي)

يقع في قلب القاهرة الإسلامية، هذا الشارع الذي يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا يحتوي على تركيز عالٍ للغاية من الأحجار الكريمة الإسلامية في العصور الوسطى، تم تخصيص الشارع كمنطقة للمشاة فقط، مما يساعد في الحفاظ على سحره وشخصيته الفريدة.

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