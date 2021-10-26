جولة على أشهر البلدات الصغيرة في النمسا

الوكيل الإخباري - تشتهر النمسا بجبالها الشاهقة ومدنها الكبيرة الجذابة، مثل سالزبورغ وفيينا. وبينما يميل معظم الناس إلى تركيز زياراتهم على هذه المدن الكبيرة بمتاحفها ذات المستوى العالمي ودور الأوبرا والمعالم التاريخية.

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فمن المهم أيضاً تخصيص وقت لاستكشاف المدن الصغيرة في النمسا أهمها:

هالستات

تقع قرية هالستات الخلابة في جبال زالسكامرغوت وعلى شواطئ هالستاتر سي. نظراً لاكتشاف أكثر من 2000 مقبرة من عصور ما قبل التاريخ في المنطقة، تعتبر هالستات مهد الحضارة النمساوية. بالنسبة لمدينة صغيرة، تضم هالستات الكثير من مناطق الجذب المثيرة للاهتمام.

سانت جيلجن

تقع سانت جيلجن على بعد أقل من 30 كيلومتراً من سالزبورغ وهي رحلة نهارية شهيرة من هذه المدينة. تقع هذه المدينة الصغيرة ذات المناظر الخلابة على ضفاف بحيرة ولفغانغ، وقد تم استخدامها كخلفية لعدد من المشاهد الخارجية في الفيلم الشهير "صوت الموسيقى .

دورنشتاين

تقع مدينة دورنشتاين الصغيرة المسورة شمال غرب فيينا مباشرة على نهر الدانوب، وسوف تبهرك بالعديد من المواقع التاريخية الهامة، بما في ذلك أنقاض قلعة من القرون الوسطى يعود تاريخها إلى القرن العاشر، ودير دورنشتاين، الذي يتميز باللون الأزرق. البرج الذي يعد الآن معلماً بارزاً في وادي Wachau.

ألباخ



ألباخ هي مدينة صغيرة ولكنها جميلة لمنتجع التزلج في ولاية تيرول والتي لها أيضاً شهرة أخرى مثيرة للاهتمام. تستضيف كل عام منتدى ألباخ الأوروبي، وهو مؤتمر مدته أسبوعين يجمع قادة في عالم السياسة والأعمال والعلوم والثقافة.

المصدر - سيدتي