جولة على أشهر المتاحف في الإمارات العربية المتحدة

الوكيل الإخباري - تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بثقافة إماراتية ثرية تعود إلى مئات السنين. إذا كنت تبحث عن جزء من التاريخ في الإمارات العربية المتحدة، فإن المتاحف هي بالتأكيد أفضل طريقة للزيارة.

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يمكن العثور على بعض من أشهر المتاحف في الإمارات العربية المتحدة في دبي والشارقة وأبو ظبي :

متحف دبي

يقع هذا المتحف في دبي في حصن الفهيدي، وقد بُني عام 1787 وهو أقدم مبنى في الإمارة. تم ترميمه في عام 1971، ثم تم تجديده على نطاق واسع في عام 1995. اليوم، تضم هذه العمارة الجذابة تراث المدينة والعديد من الأحداث التاريخية الهامة. في حين أن الهدف الرئيسي للمتحف هو تقديم طريقة الحياة التقليدية في إمارة دبي، فإنه يعرض أيضاً خرائط قديمة للإمارات تشرح التوسع الهائل في المنطقة بعد الطفرة النفطية.

متحف اللوفر أبو ظبي



هذا هو أول متحف لوفر يتم افتتاحه خارج باريس، وهو مصمم على شكل قبة ضحلة تضم 600 عمل فني ومصنوعات يدوية تقدم لمحة عن تاريخ العالم. صمم متحف اللوفر في أبو ظبي المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. يتم الحفاظ على المعارض بترتيب زمني لتشجيع الحوار بين القطع، على الرغم من سياقاتها الثقافية المختلفة.



متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

يقع متحف الشارقة للحضارة الإسلامية على طول الواجهة البحرية في سوق مثير للإعجاب، يسمح للمرء بالتعمق في جذور الثقافة العربية والإسلامية مع المعروضات التي تمتد على طابقين، يتعرف الزوار على المصنوعات اليدوية والمنسوجات والمزيد.

متحف الاتحاد

يقع متحف الاتحاد على طريق جميرا، وهو مكان تاريخي يتكون من كل ما هو قديم وحديث. يُطلق عليه أيضاً بيت الاتحاد، وهو بمثابة مكان يروي قصة إنشاء الإمارات العربية المتحدة. يجمع هذا المتحف، الذي تديره هيئة دبي للثقافة والفنون، ويحفظ ويعرض تراث وتقاليد المدينة والدولة. يضم ثمانية أجنحة تصور قصة مختلفة عن دولة الإمارات العربية المتحدة

المصدر - سيدتي

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