حقل أرز يتحول إلى متحف لتماثيل الحيوانات والطيور

الوكيل الاخباري - تواجه بعض الدول مشاكل بسبب تراكم قش الأرز دون استخدامه بطريقة مفيدة أو حرقه بصورة تسبب أضرار بيئية كبيرة.

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وبدأت العديد من الدول البحث عن بدائل للاستفادة من قش الأرز عن بعدة طرق منها استخدامه في صناعة الأعلاف أو استخدامها لأغراض أخرى.



pic.twitter.com/nkyVv8OjSB ظهرت العديد من تماثيل الحيوانات في حقل أرز في مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، بما في ذلك فيل ودب وطاووس وتمساح، وجميع التماثيل مصنوعة من القش، مما حوّل حقل الأرز إلى منظر طبيعي للزوار. #ins March 16, 2021

ونشرت شبكة تلفزيون الصينة الدولية صورا، قالت إنها ترصد العديد من تماثيل الحيوانات في حقل أرز في مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.



وشملت التماثيل تمثال فيل ودب وطاووس وتمساح، وجميع التماثيل مصنوعة من القش، مشيرة إلى أنها حولت حقل الأرز إلى منظر طبيعي للزوار.







المصدر : سبوتنك



