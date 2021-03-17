الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يؤكد على العمل الجاد لخدمة حاضر الأردن ومستقبله

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

نقابة المطاعم لـ الوكيل : خدمة الدليفري ستتوقف خلال الحظر الشامل

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

برنامج الوكيل يستجيب فورا لاتصال مواطن طلب المساعدة في اجراء فحص كورونا

التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

الأربعاء، 17-03-2021 12:06 م

حقل أرز يتحول إلى متحف لتماثيل الحيوانات والطيور

rice-fields-on-the-mountain-photo


الوكيل الاخباري - تواجه بعض الدول مشاكل بسبب تراكم قش الأرز دون استخدامه بطريقة مفيدة أو حرقه بصورة تسبب أضرار بيئية كبيرة.

اضافة اعلان

وبدأت العديد من الدول البحث عن بدائل للاستفادة من قش الأرز عن بعدة طرق منها استخدامه في صناعة الأعلاف أو استخدامها لأغراض أخرى.

 


ونشرت شبكة تلفزيون الصينة الدولية صورا، قالت إنها ترصد العديد من تماثيل الحيوانات في حقل أرز في مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.


وشملت التماثيل تمثال فيل ودب وطاووس وتمساح، وجميع التماثيل مصنوعة من القش، مشيرة إلى أنها حولت حقل الأرز إلى منظر طبيعي للزوار.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
33b8b40a00c4a0618b260e84be4ec161

توقعات بتعافي قطاع الطيران إلى مستويات ما قبل الأزمة في عام 2024

960x0

الصين ستسهل الدخول فقط للقادمين عبر هونغ كونغ وتم تطعيمهم بلقاح صيني

2021-637513341210466822-46

مصر.. التزحلق على الملح بدل الجليد - صور

50d9eba17e0de6814fc8d46ea7f7a2a4982db67d

بلدة إيطالية تبيع منازل الأحلام بـ1 يورو وبشروط أكثر مرونة للأجانب - صور

1_1194_02

وزارة السياحة الجزائرية تزف بشرى للفنادق والوكالات

50881797506_176f3d534f_z

مزرعة ألمانية تعرض حلا غريبا لمن يعانون العزلة في زمن كورونا

أخبار متعلقة
des-ours-polaires-installes

العيش مع الدببة .. فندق صيني يحقق لنزلائه ما كان "مستحيلا"

d92f97e2-2897-41da-a6e8-731da9972a5a

الأول في العالم.. الصين تنشئ متحف تفاعلي للباندا العملاقة - فيديو