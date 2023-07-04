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الثلاثاء، 04-07-2023 04:20 م

خبراء ينصحون بأهمية شراء بوليصة التأمين قبل السفر

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الوكيل الإخباري - بالنسبة لمعظمنا يكاد التأمين على السفر يكون فكرة ثانوية أو هامشية بعد حجز تذاكر الطيران، حتى أن الأغلب لا يفكر أصلا في شراء التأمين.

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إلا أن الخبراء ينصحون بأهمية شراء تأمين السفر، على اختلاف أنواعه فهو يغطي العديد من الاحتمالات، ويشمل ذلك تكلفة الحجوزات الجديدة في حال إلغاء تذكرة الطيران، أو في حال تأجيل الرحلة، بالإضافة إلى فقدان الحقائب.


فوائد وأهمية بوليصة تأمين المسافر

1 - تتحمل تأمين السفر أو المساعدة في التقليل من تكلفة إلغاء الرحلة أو تغيير مسارها.
2 - التأمين الطبي للمسافر يساعده في الحصول على العلاج المناسب في الحالات الطبية الطارئة.
3 - تأمين السفر يساعد المسافرين في الحصول على وثائقهم المفقودة كجواز السفر مثلا.
4 - تأمين السفر يغطي المتعلقات المفقودة كحقائب السفر أو تأخر وصولها.
5 - حوادث أنشطة المغامرة الشديدة مثل القفز المظلي أو القيادة بتهور أو تحت تأثير مخدر.
6 - أفضل بوليصة لتأمين المسافر لها حدودها وستجدها غالباً في التفاصيل الدقيقة ويجب تفحصها بعناية.

 

 

سكاي نيوز

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