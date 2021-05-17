دبي تتخذ خطوات جديدة لتخفيف الإجراءات عن النشاطات الترفيهية

الوكيل الإخباري - رفعت حكومة دبي الطاقة الاستيعابية، لجميع الأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70% وللغرف الفندقية إلى 100%.

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ونشرت حكومة دبي تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، قررت فيها السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، بشرط حصول جميع الحضور والمشاركين على لقاح كورونا.



وقالت، إن التواجد في الفعاليات بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة، و2500 للأماكن المفتوحة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، ورفع عدد الجلوس على الطاولة الواحدة في المطاعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى للمطاعم و6 أشخاص للمقاهي.



وسمحت الحكومة بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والفعاليات الرياضية المجتمعية والجماهيرية، شرط حصول جميع الحضور على لقاح كوفيد-19.



وجاء هذا في سياق القرارات الجديدة في التعامل مع جائحة كورونا، الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

سبوتنيك عربي