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الإثنين، 30-11-2020 03:31 م

دبي تفوز بلقب وجهة سفر الأعمال الرائدة عالمياً 2020

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الوكيل الاخباري - حصلت إمارة دبي على لقب وجهة سفر الأعمال الرائدة عالمياًَ في عام 2020، ضمن جوائز السفر العالمية في المبادرة العالمية لتكريم ومكافأة التميز في السفر والسياحة، عن الفائزين لعام 2020 بفئاتها العالمية التي أعلن عنها في موسكو.

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وتفوقت إمارة دبي على مدن عدة تم ترشيحها للجائزة من ضمنها بكين وبرلين وشيكاغو وهونغ كونغ ولاس فيغاس وجوهانسبرغ ولندن ولوس أنجلوس ومدريد وموسكو ونيويورك وباريس وشنغهاي.

إلى ذلك، حصدت شركة "طيران الإمارات" جائزة شركة الطيران الرائدة في العالم في فئة الدرجة السياحية 2020، وفقا لصحيفة "البيان" اليوم الأحد.

وفازت صالة طيران الإمارات لدرجة رجال الأعمال في مبنى طيران الإمارات 3، مطار دبي الدولي، بجائزة صالة الخطوط الجوية الرائدة في العالم درجة رجال الأعمال 2020.


وفي الإطار ذاته، حصد مطار دبي الدولي جائزة أفضل مطار في العالم 2020 متفوقاً على قائمة طويلة من المرشحين من ضمنها مطار أدولفو سواريز مدريد - باراخاس الدولي بإسبانيا، ومطار أوكلاند بنيوزيلندا ومطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، ومطار هونغ كونغ الدولي، ومطار جون إف كينيدي الدولي، ومطار ملبورن باستراليا، ومطار شانغي سنغافورة.


وذهب لقب مشغل السوق الحرة الرائد في العالم لعام 2020 إلى سوق دبي الحرة، في حين حصد برنامج الولاء من سكاي واردز طيران الإمارات على جائزة مكافآت شركات الطيران الرائد في العالم.


وحاز ميناء راشد على جائزة ميناء الرحلات البحرية الرائد في 2020.

 

 

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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