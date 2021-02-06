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السبت، 06-02-2021 11:02 ص

دبي.. قيود مؤقتة على سفر غير الكويتيين إلى الكويت

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الوكيل الإخباري _ تحدثت شركة “طيران الإمارات” عن قيود مؤقتة على نقل غير الكويتيين على الرحلات الجوية من دبي إلى دولة الكويت.


وقالت الناقلة في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه “وفقاً لتوجيهات حكومة الكويت. لن تقبل طيران الإمارات مسافرين من غير الكويتيين على الرحلات من دبي إلى الكويت في الفترة من 7 إلى 20 فبراير 2021”.

وأوضحت أنه “لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في الكويت للسفر في نقطة انطلاقهم. فيما الإعفاءات تشمل الأقارب من الدرجة الأولى للكويتيين. وخدم المنازل الذين يسافرون مع كفلاء كويتيين، وعاملات المنازل المسجلات على منصة (بالسلامه)”.

واختتمت: “نأسف للإزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز. ولتلقي إشعارات التحديث. يطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة مركز إدارة الحجز على الموقع الشبكي”.

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المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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