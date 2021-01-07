دبي وطيران الإمارات تواصلان الترحيب بالزوار

الوكيل الإخباري _ عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، و«طيران الإمارات»، شراكة لمنح جميع الوافدين المتواجدين بالفعل في دبي فرصة تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة الخاصة بهم حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2021 مع الإعفاء من رسوم التغيير للحجوزات على تذاكر رحلات الطيران في فئة الحجز نفسها.

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وتقدم «طيران الإمارات» مزايا وخدمات متميزة تشمل أسعاراً خاصة لحجوزات المسافرين الدوليين التي تمت بحلول 3 يناير 2021، وتغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر مع كل رحلة، بما في ذلك تغطية تكاليف بروتوكولات التشخيص والعلاج المتبع لفيروس «كوفيد-19»، وتكاليف الحجر الصحي أثناء الرحلات حتى 31 يناير 2021. وفضلاً عن ذلك، سيتم تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة لجميع الجنسيات لمدة شهر واحد مجانًا. والآن هو الوقت المناسب لأصحاب العطلات لاستكشاف الكثير في دبي، وخوض تجارب أكثر.



شمس الشتاء الدافئة

ومع انخفاض درجات الحرارة في شهر يناير/ كانون الثاني، إلى منتصف العشرينات، تعد شواطئ دبي مثالية لمن يبحثون عن شمس الشتاء الدافئة.

ومن الشواطئ النائية؛ الملاذ المثالي للعائلات بحثاً عن الاستجمام، إلى مراكز الرياضات المائية التي تعج بالمتزلجين على الألواح الشراعية، والطائرات الورقية، وراكبي الأمواج، بتوفر مختلف أنواع الشواطئ؛ فإن دبي لديها ما يرضي الجميع.







اكما وانطلقت الدورة الـ26 من «مهرجان دبي للتسوق» ويستكمل فعالياته حتى 30 يناير 2021 في أجواء تملؤها البهجة، والمرح والترفيه لكل أفراد العائلة، وتعد مراكز التسوق التجارية إضافة إلى جميع وجهات التسوق حيث تزخم بالحفلات الموسيقية الحية، والأسواق ذات الطابع الخاص، والتركيبات الفنية، والعروض الفنية والمسرحية، مع باقة من العروض المذهلة والتخفيضات الهائلة والعديد من الفرص الحقيقية للفوز بجوائز رائعة، فدائماً هو المكان المثالي لكل العائلة وخاصة لمن يرغبون في التسوق الممتع، إضافة إلى مختلف الأنشطة الترفيهية، وكل ذلك يقع أمام خلفية ساحرة من الأضواء، وعروض الألعاب النارية المبهرة.



ومن منطلق أن 2020 كان عام العمل من المنزل، فمن المؤكد أن 2021 هو عام العمل عبر تقنيات الواقع الافتراضي الحديثة. ومع إعلان دبي عن تقديم برامج التعليم والتدريب والعمل عبر تقنيات الواقع الافتراضي، فقد حان الوقت لنبادر بالعمل من واحدة من أكثر المدن اتصالاً بالعالم. حيث يمكن لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة تمديد فترة عطلاتهم والاستمتاع بتجربة مستوى المعيشة الفخمة مع سهولة الوصول إلى المرافق المناسبة لتعزيز مستقبلهم المهني وتنمية أعمالهم.



المصدر : الخليج في يوم



