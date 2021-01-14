دراسة علمية تقدم الحلول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي

الوكيل الاخباري - أوصت دراسة علمية بتقديم تسهيلات تمويلية طويلة الأجل لتخفيف الضرر الكبير الذي لحق بعجلة النشاط الاقتصادي والقطاع السياحي بشكل خاص بسبب جائحة كورونا، وكذلك العمل على تنمية السياحة الداخلية من خلال التوسع في دعم برنامج "أردننا جنة"، وإشراك القطاع السياحي بالتخطيط ووضع الحلول لمواجهة تداعيات الجائحة.

اضافة اعلان



كما اوصت الدراسة التي أجراها أمين عام منظمة السياحة العالمية السابق الدكتور طالب الرفاعي ومدير الاكاديمية الوطنية لتدريب علوم السياحة والطيران الدكتور محمود الدويري، وجاءت تحت عنوان "أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة الأردني من وجهة نظر العاملين والمستثمرين – مشاكل وحلول"، بتوفير دعم مالي للقطاعات الصغيرة والمتوسطة لاستدامة عملها أو تأمينهم بقروض ميسرة يتم سدادها بعد عودة السياحة.



وأوصت الدراسة أيضا بإعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من رسوم الترخيص خلال مدة الجائحة من قبل الجهات كافة، وتأجيل القروض البنكية المترتبة على المستثمرين والعاملين بالقطاع واعفائهم من الغرامات، وكذلك جدولة مستحقات ضريبة الدخل المترتبة عليهم في الأعوام السابقة.



واظهرت الدراسة تراجعا بنسبة 81% في قيمة الإيرادات التي تحوَّل للخزينة من القطاع السياحي لنهاية عام 2020، وبخسارة تقدر بحوالي 3.3 مليار دينار، حيث بلغت قيمة الإيرادات للقطاع 784 مليون دينار لغاية شهر كانون اول 2020 بالمقارنة مع نفس الفترة لعام 2019 التي بلغت 4.1 مليار دينار.



وبينت أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، أغلق 60 مكتبا سياحيا رسمياً، ومن المتوقع ان يتضاعف هذا العدد خلال العام الحالي، كذلك أغلقت عشرات الفنادق والمطاعم السياحية والشعبية ومحلات بيع التحف الشرقية، وما يزيد عن 400 مطعم سياحي، و 400 مطعم شعبي ومقهى، كما ان 14 ألف موظف فقدوا وظائفهم في المطاعم السياحية والمقاهي المصنفة سياحية.



وقال الباحث الدويري خلال الاعلان عن نتائج الدراسة مساء أمس الأربعاء، بحضور العين الدكتور نضال القطامين والعين عيسى حيدر مراد وعدد من رؤساء الجمعيات السياحية، وبحضور الدكتور الرفاعي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لجائحة كورونا.



ولفت الى أن الدراسة سعت الى قياس بعض المؤشرات وتسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن الجائحة وطرح حلول للخروج منها بأقل الخسائر، وكذلك تحقيق التعافي في القطاع السياحي الأردني، وأنها تشكل دعوة لتحديد ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لهذه الجائحة.



وأضاف ان جائحة كورونا تسببت بانهيار القطاعات السياحية على المستوى الوطني، وتبين من خلال الدراسة ان التأثير النفسي الذي خلفته جائحة كورونا على العاملين في قطاع السياحة، ودرجة رضاهم على الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها لاحتواء الجائحة الصحية ومدى تأثيرها عليهم، لا يقل خطورة عن الأثر الصحي.



وأشار الدويري الى أن الدراسة اظهرت ان الازمة الحقت أشد ضرر في المجتمعات الضعيفة التي تعتمد على السياحة اعتمادا كليا، والتي تقطن بالقرب من الاتجاهات السياحية، ولا يوجد لديها أي دخل آخر إلا المتأتي من خلالها، وكذلك العاملين في قطاع السياحة.



-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





