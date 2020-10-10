دولة عربية وحيدة في القائمة... أفضل 10 مدرجات هبوط لعام 2020

الوكيل الاخباري - كشف أحد التصنيفات السنوية عن أكثر 10 مدرجات هبوط في المطارات لعام 2020، والتي تبدو في العام الحالي أكثر تألقا من أي وقت مضى.

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وشارك في التصنيف أكثر من 6000 من عشاق الطيران والنشرات الدورية في استطلاع عام 2020 الذي طرحه موقع "برايفت فلاي"، والذي تم طرحه في شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار، أي قبل فرض قيود السفر لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في جميع أنحاء العالم.



المركز الأول) مطار دونيغال - أيرلندا



ما زال مطار دونيغال في أيرلندا مهيمنا على المركز الأول للعام الثالث على التوالي، وهو الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة.



وعند الاقتراب من هذا المطار الإقليمي في كاريكفين، يمكن مشاهدة مناظر شاملة للساحل الوعر، والشواطئ البكر والمنحدرات الشديدة لجبل إيريجال.



المركز الثاني) مدرج هبوط "Msembe" - تنزانيا



يخدم المطار منتزه روا الوطني في شرق أفريقيا.



المركز الثالث) مطار سكياثوس (ألكسندروس باباديامانتيس) - اليونان



يظهر في قائمة عام 2020 لأول مرة مدرج هبوط مطار سكياثوس الكسندروس باباديامانتيس، الذي نال المركز الثالث.



ويحظى المطار الواقع في جزيرة سكياثوس اليونانية، في بحر إيجه، بشعبية بين رواد الطائرات بفضل مدرجه القصير وقربه من الطريق العام.



المركز الرابع) مطار أورلاندو ملبورن الدولي - فلوريدا



احتفظ المطار الأمريكي بترتيبه في المرتبة الرابعة بسبب مناظره الخلابة.



المركز الخامس) مطار بارا - اسكتلندا



تراجع مدرج هبوط مطار بارا في اسكتلندا، الذي يوفر مناظر ساحلية خلابة، ثلاث نقاط ليصبح في المركز الخامس.



المركز السادس) مطار بورا بورا (موتو ميوت) - بولينيزيا الفرنسية



يقول المشاركون في التصويت إن هذا المطار بني "في وسط بحيرة زرقاء فيروزية جميلة!"



المركز السابع) مطار الأميرة جوليانا الدولي - سانت مارتن



قال المصوتون عن المطار "إنه يحتوي على مدرج رائع ومنظر خلاب للجزيرة/ المحيط".



وتابعوا: "أثناء وجودك على متن الطائرة، يمكنك بالفعل رؤية أجمل جزيرة بينما تنتشر القوارب على شواطئها والمنتجعات التي تصطف بالقرب من المطار، وعند المغادرة يمكنك التقاط جمال الجزيرة للحصول على أجمل ذكرى.



كما أكدوا أن المطار يتيح "مناظر رائعة للمياه، وأكثر هبوط يخطف الأنفاس على الإطلاق مباشرة فوق الشاطئ، إذ تشعر وكأنك تستطيع الوصول إلى خمسة أشخاص يسبحون تحتك!".



المركز الثامن) مطار جزيرة براسلين - سيشيل



يقع مطار الأميرة جوليانا الدولي في سانت مارتن، حيث تعبر الطائرات على ارتفاع منخفض فوق شاطئ ماهو، ويحتل مطار جزيرة براسلين في سيشيل المرتبة التاسعة.



المركز التاسع) مطار دبي الدولي - الإمارات العربية المتحدة



أما المركز قبل الأخير في القائمة، فكان من نصيب دولة عربية وحيدة هي الإمارات العربية المتحدة بمطار دبي الدولي، الذي قال قال المصوتون عنه: "تقدم دبي بعض المناظر المذهلة للغاية لأشجار النخيل وجزر العالم وبرج خليفة، إنه مثل الطيران إلى المستقبل".



المركز العاشر) مطار نادي الدولي - فيجي



يقول المشاركون في التصوت السنوي إنه "بمجرد دخولك إلى مطار نادي الدولي، ترى سلاسل الجبال والجزر وهي تطفو فوق المحيط الهادئ. مجرد صورة مثالية ومذهلة، إنه ذو مناظر خلابة لشروق الشمس والجبل العملاق النائم على الخلفية".





