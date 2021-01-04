دون بحر .. موسكو تحتضن ركوب الأمواج وشاطئ رملي في 2023

الوكيل الاخباري - قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن أول مركز داخلي لركوب الأمواج في العالم سيتم بناؤه في منطقة خوروشيفو- منيفنيكي في عام 2023.



وكتب سوبيانين في صفحته في "فكونتاكتي" الأحد:



"في عام 2023، نخطط لبناء أول مركز داخلي لركوب الأمواج في العالم في خوروشيفو- مينيفنيكي. سيحتوي المسبح، وهو بحجم خمسة ملاعب لكرة القدم، على أمواج بطول مترين وشاطئ رملي وأشجار نخيل وضوء ساطع".



وأوضح أنهم يخططون لتصميم مولد الأمواج بحيث يمكن لما يصل إلى 80 شخصًا من مستويات مختلفة من التدريب الركوب في المسبح في نفس الوقت (من الأطفال البالغين من العمر خمس سنوات إلى راكبي الأمواج المتقدمين".

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وفي وقت سابق، وافق سوبيانين على مشروع لتحسين جسر "كاراميشيوفسكايا" في منطقة خاراشيوفا-منيوفنيكي في موسكو.

المصدر : سبوتنك







