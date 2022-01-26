رأس الخيمة تطور أكبر منتجع سياحي على جزيرة المرجان

الوكيل الاخباري- أعلنت شركات "مرجان" و"راك للضيافة القابضة" و"وين ريزورتس"، المطور والمشغل العالمي للمنتجعات، عن تطوير منتجع متكامل متعدد الاستخدامات بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات على جزيرة المرجان الاصطناعية في رأس الخيمة.



تتألف جزيرة المرجان في رأس الخيمة من أربع جزر، بشواطئ تمتد لأكثر من 7.8 كيلومتر وواجهة بحرية بمساحة تبلغ 23 كيلومتراً، وتصل مساحة جزيرة المرجان إلى 2.7 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة التي تمتد إلى داخل الخليج العربي.



وسيتم تشييد المنتجع الجديد على واحدة من جزر المرجان وبمساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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المصدر: العربية