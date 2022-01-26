الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 10:48 ص

رأس الخيمة تطور أكبر منتجع سياحي على جزيرة المرجان

a7e61ddc-f49c-4756-bcec-3c3205dbfa86_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- أعلنت شركات "مرجان" و"راك للضيافة القابضة" و"وين ريزورتس"، المطور والمشغل العالمي للمنتجعات، عن تطوير منتجع متكامل متعدد الاستخدامات بتكلفة تقدر بمليارات الدولارات على جزيرة المرجان الاصطناعية في رأس الخيمة.

تتألف جزيرة المرجان في رأس الخيمة من أربع جزر، بشواطئ تمتد لأكثر من 7.8 كيلومتر وواجهة بحرية بمساحة تبلغ 23 كيلومتراً، وتصل مساحة جزيرة المرجان إلى 2.7 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة التي تمتد إلى داخل الخليج العربي.

وسيتم تشييد المنتجع الجديد على واحدة من جزر المرجان وبمساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية.

اضافة اعلان

 

المصدر: العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
57052

جولة على أشهر المتاحف العالمية

4e930a4c-75aa-45c1-bfb5-4138b069a999_16x9_1200x676

الخطوط السعودية: إعادة تشغيل الرحلات إلى تايلند مايو المقبل

7dd88fc1-e6b0-42db-9b94-db968c03c68d

الشتاء لا يزور هذه الأماكن من العالم

61efe54342360413cf4bc68f

تعليق الطيران بين تونس وبوركينافاسو

61efc1c4423604587d231f1e

تركيا تعتزم فتح رحلات جوية إلى أرمينيا وتوسيع العلاقات التجارية

e5f7e0c0-6554-48d2-97a2-acb06459e4c4_16x9_1200x676

الصندوق السياحي السعودي يطلق واجهة الطائف باستثمارات 300 مليون ريال