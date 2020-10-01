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الخميس، 01-10-2020 01:15 م

رابع أكبر حيد مرجاني في العالم .. كنوز مخفية بالسعودية

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الوكيل الاخباري – يعمل مشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية على تطوير رابع أكبر حيد مرجاني في العالم، ويُعد مشروع "البحر الأحمر" في السعودية من أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

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وتضم المرحلة الأولى من المشروع، والتي من المقرر إنجازها في عام 2022، فنادق فخمة سيتم تشييدها على خمس جُزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، بحسب “واس”. وعند افتتاح المشروع في المملكة العربية السعودية، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالغوص في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم، واستكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة فيه، وذلك نقلا عن وزارة السياحة في المملكة.

 


ويُعد البحر الأحمر موطناً للعديد من الأنواع المهددة بالإنقراض والمحمية، بما في ذلك السلاحف صقرية المنقار، والدلافين قاروية الأنف.ويحتضن حوالي 1،200 نوع من الأسماك في مياهه الساحلية، مع كون 165 نوعاً منها خاصة بالمنطقة.وسيحرص المشروع على استخدام أحدث التقنيات، والبنى التحتية المستدامة لإعطاء الزوار الفرصة لاستكشاف الشعاب المرجانية الفريدة والمزدهرة في المنطقة.


وبهدف المساهمة في حماية المنطقة، سيضع المشروع سياسات من شأنها منع الأضرار التي تلحق بالموائل البحرية، وذلك عن طريق الاعتماد على قوارب الغوص الكهربائية، ووضح حدود للسرعة في المياه لحماية الثدييات البحرية على سبيل المثال.

لم يكن هذا المشروع الوحيد الذي تقوم به السعودية لجذب السياح بل اعتمدت طرق وأساليب حديثة منها الزراعة السياحية، هي أحد الأنماط السياحية التي تسمح للأفراد التنقل بين المزارع لرؤية أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات، وهي أيضاً فرصة للاطلاع على الأنماط والممارسات الزراعية التقليدية والحديثة، والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها، كذلك الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية، وبلا شك فهي أحد مصادر الدخل السياحي للدولة.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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