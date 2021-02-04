رحلات جوية مباشرة جديدة من كازاخستان إلى رأس الخيمة

الوكيل الإخباري _ أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سكات إيرلاينز»، تستقبل الإمارة بموجبها عدة رحلات جوية من 8 مدن في كازاخستان بدءاً من شهر مارس 2021.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الخطوة لتسهم في تعزيز استراتيجية التعافي التي تعمل بها الإمارة، وذلك بعد تركيزها على تشجيع السياحة الداخلية في المراحل الأولية قبل العودة إلى استقبال الزوار من الأسواق الدولية تزامناً مع فتح مسارات السفر.



ويأتي المسار الجديد ليتيح للمسافرين على متن رحلات «سكات إيرلاينز» فرصة قضاء عطلات فريدة من نوعها في الإمارة، الوجهة الآمنة والحاصلة على «ملصق الامتثال» من شركة «بيرو فيريتاس» الرائدة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وختم «السفر الآمن» من «المجلس العالمي للسفر والسياحة».

كما سيحظى المسافرون بفحوصات PCR لفيروس «كوفيد-19» مجانية، وهي خدمة تقدمها الهيئة لكافة السياح الدوليين.



وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تجسد شراكتنا مع سكات إيرلاينز خطوة رئيسية في استراتيجيتنا السياحية، لا سيما أنها تشمل التعاون على ابتكار رؤية سياحية فعَّالة للسفر ضمن الأوضاع الطبيعية الجديدة ما بعد الجائحة. لقد اختبر زوارنا من كازاخستان أجواء الضيافة الأصيلة التي توفرها الإمارة منذ سنوات عدّة، ويسعدنا اليوم أن نعاود استقبال ضيوفنا بأساليب تثري تجربة سفرهم ومن ضمنها توفير رحلات جوية مباشرة من عدة مدن كازاخستانية إلى رأس الخيمة. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزامنا بالحفاظ على سلامة وأمان جميع ضيوفنا بينما يستمتعون بالمعالم الخارجية الجذابة التي تحتضنها الإمارة من شواطئ وجبال ومغامرات وغيرها الكثير».



من جهته، قال فلاديمير سيتنيك نائب الرئيس التنفيذي لدى سكات إيرلاينز: «يسر شركة «سكات إيرلاينز» بدء رحلاتها المباشرة أسبوعياً إلى رأس الخيمة ابتداءً من 5 مارس، وذلك من 8 مدن في كازاخستان. يقدم تعاوننا المشترك مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لمواطني كازاخستان خدمة تلبي احتياجات سكان المدن الكبرى والمناطق المحيطة، وهو أمر مهم لفئة الراغبين بالقيام برحلات عائلية، حيث ستتمكن العائلات من السفر عبر رحلات جوية مباشرة بكل سهولة وقضاء أجمل الأوقات في رأس الخيمة».

المصدر : الرؤية



