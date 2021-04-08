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الخميس، 08-04-2021 11:48 ص

رحلات سياحية للتطعيم في روسيا لحاملي الجنسية الروسية

روسيا السياحة


الوكيل الإخباري - تطلق شركة "كوسموس ترافيل" التابعة لمجموعة فندقية سياحية حزمة عروض للتطعيم في روسيا ضد عدوى كورونا للروس المقيمين بالخارج.

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وستشمل الرحلات السياحية الإقامة والتنقل والمرافقة إلى مراكز التطعيم داخل البلاد.


وتعد "كوسموس ترافيل" أول شركة سياحة في روسيا تطلق رحلات تطعيم ضد عدوى الفيروس التاجي، وستجري عمليات التطعيم والتحصين ضد كورونا في عيادات مجموعة شركات "Medsi" وفي مراكز طبية أخرى إذا رغب العملاء .
ويمكن لأي شخص يعيش خارج روسيا ويحمل الجنسية الروسية الاستفادة من هذا البرنامج.


يشار إلى أن شركة "كوسموس ترافيل" لديها شبكة شركاء ضخمة في أكثر من 170 دولة حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا الجنوبية.


وبهذا الشأن علق، أندريه سيفيتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "كوسموس ترافيل" قائلا: "نرى اهتماما كبيرا من قبل المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج بالتطعيم بلقاح سبوتنيك V، ولقد اتصل بنا بالفعل عدد كبير من الأشخاص بهذا الشأن. لذلك اتفقنا مع الشركاء وقمنا بتطوير عروض حزمة الخدمات".


ولفت سيفيتسكي أيضا إلى أن "المواطنين الأجانب مهتمون جدا باللقاح الروسي، لكن عامل الحدود المغلقة لا يسمح لهم بالقدوم إلى روسيا. نتوقع أن يصل عدد السياح في رحلات التطعيم ضد كورونا بعد رفع القيود، إلى ما لا يقل عن 50000 شخص بحلول نهاية العام".


وتقدم هذه الشركة السياحية عدة خيارات من الرحلات، منها رحلة مع الإقامة في روسيا لمدة 21 يوما، أو رحلتان، كل منهما لمدة 3 أيام. تكلفة الخيار الثاني، والتي تشمل الإقامة والتنقلات والاستشارات والتطعيمات، تبدأ من 700 يورو من دون ثمن تذاكر الطيران، فيما تبلغ تكلفة الرحلة لمدة 21 يوما من 1500 يورو.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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