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الأربعاء، 03-08-2022 04:40 م

رحلة سياحية إلى مدينة مكناس المغربية

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الوكيل الإخباري - مكناس هي واحدة من المدن الإمبراطورية المغربية وتقدم تجربة أكثر هدوءاً من مراكش وفاس. تعني الطبيعة الهادئة لمكناس أنها أيضًا واحدة من أفضل الأماكن للزيارة والإقامة للراغبين في الهروب من صخب فاس. تتيح شبكة القطارات بين مكناس وفاس زيارة فاس بالكامل في رحلات يومية من هنا.

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باب المنصور هو البوابة الرئيسية بين مدينتي مكناس والمدينة الإمبراطورية.
إنه هيكل ضخم ومفصل بدقة أعلن العديد من الخبراء المعماريين أنه أحد أفضل الأمثلة في شمال إفريقيا للبوابات الباقية. تم الانتهاء منه عام 1732، وقد بناه السلطان مولاي إسماعيل (على الرغم من اكتماله بعد فترة حكمه).

 

متحف الفن المغربي

بُني المتحف في عام 1882 كمقر إقامة لعائلة Jamai اللامعة وتم تحويله إلى متحف الفن المغربي في عام 1920.
يحتفظ المتحف بالديكور التقليدي الغني بالخشب المطلي والجص المنحوت الذي كان يزدهر داخليًا للطبقات العليا المغربية في القرن التاسع عشر. يوجد أيضًا حديقة رائعة على الطراز الأندلسي بالخارج.

 

مدرسة بو عنانية

هذه المدرسة الجميلة مخبأة داخل حلقات شوارع سوق مكناس في وسط المدينة. تأسست في القرن الرابع عشر.
تم الحفاظ على الهندسة المعمارية والفن الداخلي للمدرسة بشكل جميل، مع وجود الكثير من الزخارف الغنية بالبلاط الزليج في مكانها.

 

سيدتي 

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