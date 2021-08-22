رحلة سياحية داخل موناكو الراقية

الوكيل الإخباري - موناكو هي بلدة أوروبية مذهلة ورائعة تقع على الريفيرا الفرنسية، وتحيط بها فرنسا من جانب وتلامس البحر الأبيض المتوسط من الجانب الآخر. بمساحة تزيد قليلاً على 2 كيلومتر مربع، توجد بعض الأماكن فائقة الجمال التي يمكنك زيارتها في موناكو في رحلتك القادمة إليها تعتبر موناكو من بين أفضل الوجهات السياحية في أوروبا بسبب سحرها وبريقها وجمالها الخلاب.

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أفضل أماكن للزيارة في موناكو :

قصر الأمير في موناكو



هذا القصر الفاخر هو العنوان الرسمي لأمير موناكو، هذا القصر له تاريخ وتراث عتيق. حديقة القصر مليئة بالأشياء الرائعة وجميلة. أحد أفضل الأشياء التي يمكنك تجربتها هي مشاهدة تغيير الحراسة الذي يحدث كل يوم. المكان كله أنيق والمناظر من القصر مذهلة. شهد القصر بعض الأعمال والهجمات في ماضيه المجيد. يضم هذا المكان المميز أيضًا حديقة وكنيسة رائعة،



متحف موناكو البحري

إنه متحف رائع يضم نماذج صغيرة لبعض من السفن ذات الأهمية التاريخية والبارزة والسفن البحرية الشهيرة. تم افتتاح المتحف للجمهور في أوائل التسعينيات يضم المتحف نماذج لسفن تيتانيك ونيميتز المشهورين. نيميتز هي واحدة من أكبر السفن العسكرية في العالم.

ميناء موناكو



ميناء موناكو هو مرسى لبعض اليخوت الأكثر تألقًا وروعة في العالم. هذا المرفأ محاط بالجبال والمنحدرات الساحرة مما يجعل المكان جميلًا ومثيرًا للدهشة. ويطلق عليه أيضا Port De La Condamine حيث إنه موطن لليخوت الخاصة لأمير موناكو. يضم أيضًا بعض اليخوت الفاخرة التي يملكها أصحاب الملايين الذين يعيشون في هذا البلد الرائع.





حصن أنطوان



حصن أنطوان هو حصن تاريخي يعود للقرن الثامن عشر وهو قطعة معمارية مذهلة. تقع هذه الأعجوبة المعمارية بالقرب من شاطئ البحر وعلى ارتفاع قليل منه. يمكنك رؤية موناكو والبحر منه في مشهد رائع كما يمكنك التقاط الصور. يمكن أيضًا رؤية لمحات من حلبة F1 الشهيرة في موناكو من هذا المكان. تم تحويل هذا الحصن القديم الآن إلى مسرح في الهواء الطلق. يستضيف هذا المسرح بعض العروض المسرحية المذهلة في فصل الصيف.





الحديقة اليابانية في موناكو



هذه حديقة ضخمة وجميلة ومذهلة في موناكو. هذه الحديقة مصممة بشكل جميل، وهي فريدة من نوعها وساحرة. هذه الحديقة الضخمة مليئة بالزهور والأسماك والنباتات الغريبة وهي مصممة على الطراز الياباني وتعتبر واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في هذا البلد. تعد الحديقة مكانا مثاليا للنزهة المسائية والاسترخاء في محيط ساحر.





المصدر - الرجل