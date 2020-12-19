السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

اخر تطورات وصول لقاح كورونا للاردن

الكشف عن سبب التواجد الامني في جبل الحسين

ايعاز عاجل من وزير الصحة

مقترحات عملية لتشجيع التنمية

ماذا تخطط إسرائيل للمسجد الأقصى؟

بتوجيهات ملكية .. تسليم مساكن لأسر اردنية

اجراءات حكومية هامة قبل نهاية العام

تجارة الأردن : الركود يخيم على قطاع الألبسة والأحذية

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس بالمملكة

السبت، 19-12-2020 02:48 م

رحلة لمدة أسبوع.. ملياردير روسي يؤجر يخته الفاخر

xfbsrthst1


الوكيل الاخباري - قرر الملياردير الروسي، أوليغ تينكوف، تأجير يخته العملاق "لا داتشا"، الذي يبلغ طوله  77 مترا، وتم تصنيعه في هولندا، حسبما أورد موقع VTimes الإلكتروني الإخباري، اليوم السبت.

اضافة اعلان

ويتوقع أن ينطلق اليخت، في أبريل 2021، في رحلته التجارية الأولى بمحاذاة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا وجزر الكوريل، لتنتهي في يوليو المقبل. ويضم اليخت 12 مقعدا، أما تكلفة الأسبوع الواحد من السفر على متنه فتشكل مليون يورو.
ويشمل برنامج الرحلة أيضا التزلج على سفوح فوهات البراكين في أماكن لم تشهد هذا النوع من النشاط.


ومن المخطط أن ينطلق "لا داشتا"، أواخر العام المقبل، إلى سواحل القارة القطبية الجنوبية. يذكر أن غلاف اليخت المتين يسمح له بالإبحار بين الجليد، إضافة إلى أن على متنه مروحيتان وغواصة وسفينتان مساعدتان، ودراجات مائية.

 


 

ويواصل تينكوف في الوقت الحالي علاجه من سرطان الدم، وهو يعاني من مضاعفات العملية، فيما يقول محاميه، أليكس بيلين، إن فرص شفائه تقدر بـ 30-50%.


كما تطالب الولايات المتحدة بتسليم تينكوف في إطار قضية إخفاء عائدات وتهرب من دفع الضرائب.


ومع أن صاحب المليارات يدعي أنه لا يحتاج إلى أموال إضافية من أجل حل مشاكله، إلا أنه باع، الأسبوع الماضي، حزمة أسهم لشركة TCS Group، وهي نواة مصرفه "تينكوف بنك"، بمبلغ قدره 325 مليون دولار. وكشف رجل الأعمال عن خططه لتخصيص هذا المبلغ لفتح صندوق خيري وتسوية بعض المشكلات القانونية.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
unspecified-6

دراسة تكشف عن أفضل 10 مدن أوروبية للعيش فيها

Untitled-design-17-1080x675

مضيفة تكشف كيف يتم حفظ الراكب الذي يموت على متن الطائرة

damascus3

معرض يحتفي بالتراث والطبيعة في سوريا - فيديو

6cfebf4ef16049f9b50e2edc9af4abaf

جزر فيجي مهددة بأمواج عملاقة مع اقتراب الإعصار ياسا - فيديو

plBckoI

ليبيا .. رحلة في الصحراء مع انتعاش السياحة الداخلية

airplane_mask

إيرفلوت: مقاعد خاصة لرافضي الكمامات في الطائرات

أخبار متعلقة
AEA.jpg.1533895816135.image.750.563.low

أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر.. وتستعد لاستقبال سياح

flight-landing-INBNDCHECK1117

لأول مرة يتوقف اختيار أفضل مدينة سياحية لعام 2020 في العالم لهذا السبب

logo_of_the_world_tourism_organization

السياحة العالمية تحدد 12 إجراءً جديداً للتعافى واستعادة 100 مليون وظيفة

AP_20031421418393

المطارات الأكثر أمانا في الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا

is-it-safe-to-travel-to-saudi-arabia

السعودية في قائمة أكثر وجهات السفر أمانا خلال أزمة كورونا

5f10507d423604785b122617

أول شركة طيران تطلب من المسافرين تلقي لقاح كورونا قبل السفر على متنها