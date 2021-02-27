السبت 27-02-2021
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السبت، 27-02-2021 02:06 م

رد صادم من الصحة العالمية بشأن جوازات سفر كورونا

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الوكيل الاخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من اعتماد "جوازات سفر كورونا" لتسهيل سفر الأوروبيين خلال العطلة الصيفية.

واتفقت دول أوروبية على بدء إصدار "جوازات سفر كورونا" قبل حلول موسم العطلات الصيفية لتسهيل الاصطياف، حسب ما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية.

وستصبح هذه الجوازات شرطا جديدا للسفر، حيث يتوجب أن يكون الراغب بالتنقل حاصلا على اللقاح ضد فيروس كورونا مسبقا.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها ستحتاج حوالي ثلاثة أشهر "لإنشاء الأساس الفني لمثل هذه الوثائق".
إلا أن منظمة الصحة العالمية رفضت هذه الجوازات، وقالت إن الغموض لا يزال يحيط بمدى فعالية اللقاحات المتوفرة حاليا في وقف انتشار "كوفيد-19".

وتابعت: "التطعيم التفضيلي للمسافرين يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات اللقاحات للفئات السكانية ذات الأولوية التي تعتبر معرضة لخطر كورونا".

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بـ"عدم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم من الامتثال للإجراءات الاحترازية المتعارف عليها".

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 المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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