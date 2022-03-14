الإثنين 14-03-2022
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الإثنين، 14-03-2022 12:21 م

رغم غمامة الحرب.. توقعات متفائلة بموسم صيف سياحي جيد هذا العام

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الوكيل الاخباري-دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الكثير من الناس إلى إعادة التفكير في خططهم للسفر، لكن بعض كبار المديرين التنفيذيين في القطاع ما زالوا يتوقعون واحدًا من أفضل مواسم الصيف على الإطلاق، هذا العام، بعد أكثر من عامين من الطلب المكبوت بسبب الجائحة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Booking Holdings، جلين فوغل، في مؤتمر Bank of America يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن الأميركيين يشعرون على الأرجح بالغضب والحزن بشأن الحرب، إلا أنه لا يعتقد أنهم سيغيرون خططهم للسفر. وحتى مع احتمالية ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بسبب صعود أسعار وقود الطائرات، قال فوغل: "لقد أدى قدر كبير من السفر المكبوت على مدار العامين الماضيين إلى خلق هذا الطلب الهائل، وهذا الطلب الكامن يريد فقط أن ينفجر"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

قالت شركة الحجوزات، التي تحصل على حوالي 90٪ من إيراداتها من الأسواق الدولية، في إيداع للأوراق المالية يوم الثلاثاء، إن الليالي المحجوزة انخفضت بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بمستويات 2019 للأسبوع المنتهي في 6 مارس. بينما قالت الشركة إن أوروبا الغربية "لا تزال أعلى بشكل طفيف من مستويات العام 2019".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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