روسيا تبدأ إعادة السياح الروس العالقين في دول أخرى

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة "آيروفلوت" الروسية للطيران، أنها ستبدأ في نقل الركاب من منطقة البحر الكاريبي وتايلاند، بداية من يوم غدا الجمعة، وأنها ستعيد اليوم الخميس، السياح من تركيا.



وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس: "اليوم وغدا، يتم التخطيط لرحلات خاصة من مدن تركيا - أنطاليا وإسطنبول. وبداية من 18 مارس، تخطط شركة إيروفلوت لبدء نقل السياح الروس من تايلاند ومنطقة البحر الكاريبي.



وأضافت أن شركة الطيران ستعيد حجز الركاب على رحلات شركات النقل الأخرى وعلى مسارات بديلة.



وأضافت الشركة أن حوالي ألف مواطن روسي تمت إعادتهم قبل أيام إلى وطنهم من مصر وسريلانكا.



وأكدت أنه سيتم إعادة السياح الروس الموجودين في الخارج ولا يمكنهم السفر إلى روسيا، خلال الأسبوعين المقبلين.



وفي وقت سابق ذكرت "روس توريزم" أن حوالي 75 ألف سائح روسي عالقين في الخارج، وعاد إلى روسيا بحلول 16 مارس، أكثر من 80% من أولئك الذين واجهوا صعوبة في العودة.

اضافة اعلان

روسيا اليوم



