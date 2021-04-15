روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى حزيران المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن مصدر في شركات النقل الجوي الروسية لوكالة "سبوتنيك" تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى شهر حزيران/ يونيو المقبل.

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وقال المصدر، اليوم الخميس: "روسيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى 1 يونيو".



وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في بريطانيا.



يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أوصى الدول الأعضاء برفع حظر حركة السفر مع بريطانيا، الذي سارعت له الدول فور الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه "تم رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في 3 بلدان أخرى هي هولندا والدنمارك وأستراليا".

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