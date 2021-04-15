الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 09:42 م

روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى حزيران المقبل

طيران مصر


الوكيل الإخباري - أعلن مصدر في شركات النقل الجوي الروسية لوكالة "سبوتنيك" تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى شهر حزيران/  يونيو المقبل.

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وقال المصدر، اليوم الخميس: "روسيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى 1 يونيو".


وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في بريطانيا.


يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أوصى الدول الأعضاء برفع حظر حركة السفر مع بريطانيا، الذي سارعت له الدول فور الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.


وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه "تم رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في 3 بلدان أخرى هي هولندا والدنمارك وأستراليا".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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