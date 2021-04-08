الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الضمان : صرف رواتب لفئة محددة قبل شهر رمضان

تحديد مواعيد دوام البنوك في رمضان

إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي

إحباط تهريب كميات كبيرة من المعسل

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : بدء تسليم الكوبونات لوزارة التنمية

شركة كهرباء اربد : لا تأجيل لدفع فاتورة الكهرباء الشهر الحالي

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

الخميس، 08-04-2021 02:05 م

زاهي حواس يعلن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة



الوكيل الإخباري- أعلن رئيس البعثة المصرية، الدكتور زاهي حواس، عن اكتشاف البعثة للمدينة المفقودة تحت الرمال في الأقصر، والتي كانت تسمى "صعود آتون".

ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وقال حواس إن العمل قد بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدي كل من "حور محب" و"آي".

كما أكد رئيس البعثة المصرية على أن البعثة عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر، والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر، وهو الملك "أمنحتب الثالث"، الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر، والذي حكم مصر من عام 1391 ق.م. وحتى 1353 ق.م. وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي "أمنحتب الرابع"، أخناتون، آخر ثمان سنوات من عهده.

وأضاف حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، حيث عُثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار، وهي مقسّمة إلى شوارع.

وتابع حواس: "لقد كشفنا عن جزء من المدينة يمتد غرباً، بينما يعد دير المدينة جزء من مدينتنا."

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا السياحة

رحلات سياحية للتطعيم في روسيا لحاملي الجنسية الروسية

حوذان

افتتاح حديقة أزهار الحوذان في كاليفورنيا

البنفسجيييييي

الجزر البنفسجية في كوريا الجنوبية محط أنظار السياح

image222-450x300

أستراليا ونيوزيلندا تنشئان 'فقاعة سفر' خالية من الحجر الصحي

وزير السياحة

وزير السياحة يفتتح معرض صور مراحل تأسيس الدولة الأردنية

دبي

مؤشر على عودة زخم السياحة ورفع حد إشغال الفنادق في دبي

أخبار متعلقة
ما_هي_عاصمة_الشيشان

العاصمة الشيشانية غروزني تطلق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارعها

كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

مصر

نصف مليون سائح زاروا مصر منذ بداية 2021

_104458307_p06sntyn

سوق أفغاني يبيع طيورا من أنحاء العالم

image (1)

فعاليات منوعة لنادي تراث الإمارات خلال أيام الشارقة التراثية

gettyimages-486365376-640x640

كيف تستعد بشكل صحيح لرحلة إلى إثيوبيا من الإمارات العربية المتحدة