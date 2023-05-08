زوروا أشهر أماكن السياحة في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان

الوكيل الإخباري - بيشكيك هي عاصمة قيرغيزستان وهي الخط الحدودي لسلسلة جبال تيان شان في آسيا الوسطى، مليئة بأوراق الشجر الغريبة والمفارقات التاريخية لما بعد الاتحاد السوفياتي، وهي مدينة منقوشة بفروق ثقافية دقيقة. في الآتي، جولة على أشهر أماكن السياحة في بيشكيك.





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متحف دولة قيرغيزستان التاريخي



يقع التحفة المعمارية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم متحف لينين، في ساحة ألا توو، ويضم كتالوجات للمعارض حيث يُعرض عدد كبير من القطع الأثرية القديمة مثل اللوحات الصخرية، والإكسسوارات التي تعود إلى العصر البدوي، والسلع المنزلية من العصر البرونزي، ومجموعة من لوحات الكورجان التركية، والعملات القديمة.





ساحة النصر



تم إنشاء الساحة العامة للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية. تم تشييدها بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1984. في قلب الميدان يقف تمثال لامرأة تنتظر عودة زوجها من الحرب. يلف المربع معًا ثلاثة أضلاع من الجرانيت.

برج بورانا



إنها مئذنة عملاقة تقع في وادي تشوي شمال قيرغيزستان، وتقع على بعد حوالي 80 كم شرقًا من بيشكيك. لا يزال من الممكن اكتشاف بقايا مدينة بالاساجون القديمة جنبًا إلى جنب مع بعض علامات القبور وأعمال الحفر وثلاثة أضرحة وعدد قليل من مخلفات قلعة قديمة. يمكن الوصول إلى درج خارجي من أجل الصعود إلى الأعلى.

حديقة علاء أرتشا الوطنية

تقع حديقة علاء أرتشا الوطنية في جبال تيان شان بقيرغيزستان. تم إنشاء حديقة جبال الألب الوطنية في عام 1976 ، على بعد 40 كم جنوب العاصمة. تمتد الحديقة على مساحة 200 كيلومتر مربع. يوجد أكثر من 20 نهرًا جليديًا كبيرًا وصغيرًا مع حوالي 50 قمة جبلية. الحديقة متعة بصرية وتوفر بيئة هادئة. إنه حقًا بكل معنى الكلمة، أحد أفضل الأماكن للزيارة في بيشكيك قيرغيزستان.



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