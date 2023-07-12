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الأربعاء، 12-07-2023 04:38 م

زوروا أشهر وأجمل المدن السياحيّة الجاذبة في المغرب

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الوكيل الإخباري - تقدم الأماكن القديمة والمعاصرة التي يجب زيارتها في المغرب نظرة خاطفة حية على الماضي الجميل والحاضر لهذا البلد الصحراوي المذهل. 

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أماكن السياحة التراثية في المغرب مثل قصبة الوداية في الرباط وآيت بن حدو تقدم للزائر جاذبية العالم القديم، وتتيح الصحراء استكشاف الجانب المغامر عند السائح، مما يتيح له التخييم وركوب الجمال والذهاب للتزلج على الرمال.

 

يقدم شاطئ الصويرة المثالي والهادئ وشاطئ أغادير فرصة الاسترخاء على الرمال الناعمة مع الشريك أو ممارسة رياضة ركوب الأمواج.

 

مراكش
سط صخب قلب المدينة، ستجد مزيجًا قديمًا وجديدًا. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالتسوق، تشتهر المدينة بأنها مركز لصيد الصفقات. إلى جانب ذلك، إذا كنت من محبي الفن والتاريخ، فإن الآثار والمتاحف في البلاد هي أهم الأماكن التي يجب رؤيتها.

 

تطوان

تقع مدينة تطوان على بعد 31 ميلاً جنوب مضيق جبل طارق في شمال المغرب، ومحاطة بمزارع اللوز والبرتقال التي تفوح منها رائحة الفواكه. تأسست تطوان على يد السلالة المرينية في القرن الثالث عشر. في الوقت الحاضر، تعد مدينة تطوان بمثابة الميناء المتوسطي الرئيسي للمغرب. 

 

شفشاون
شفشاون، مدينة جذابة في جبال الريف الجميلة والرائعة في المغرب، تشتهر بفوضى المباني ذات اللون الأزرق المذهل في بلدتها القديمة. هذا المكان له طابع العصور القديمة، مع منازل وشوارع طينية قديمة حيث يعمل الحرفيون المصنوعون من الجلد والنسيج تحت الأكشاك الصغيرة. هناك العديد من المعالم الأثرية مثل الحمامات القديمة والحصون والأبراج المحصنة التي يمكنك استكشافها.

 

 

سيدتي 

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