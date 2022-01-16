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الأحد، 16-01-2022 03:46 م

سانتا كروز ديل إيسلوت.. أكثر الجزر ازدحاماً في العالم

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الوكيل الإخباري - هي جزيرة كاريبية صغيرة، تقع في أرخبيل سان برناردو، قبالة ساحل كولومبيا. ويبلغ عدد سكانها 1247 نسمة، ويقطنون في مساحة أقل من 12 ألف متر مربع (حجم ملعبَيْ كرة القدم)، فهي بلا شك المكان الذي يحتوي على أعلى كثافة سكانية في العالم، وهو رقم قياسي حقيقي يفوق مثيله في مانهاتن، المكتظة بالسكان، بأربعة أضعاف.

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تقول أسطورة قديمة إن الجزيرة اكتشفت قبل حوالي 150 عامًا، من قبل مجموعة من الصيادين، الذين كانوا يبحثون عن مياه جديدة للصيد فيها. وقرروا قضاء الليل هناك، وفي الصباح عندما اكتشفوا أن البعوض لم يلدغهم، وهو حدث فريد من نوعه في هذه المنطقة وأكثر من نادر، قرروا البقاء إلى الأبد.

 

يوجد اليوم في الجزيرة 115 منزلاً تقريباً، تتراكم فوق بعضها، ومتجران، ومطعم، ومدرسة لا تتجاوز الصف العاشر. ولا يوجد نظام صرف صحي، ولا توجد مياه جارية، والكهرباء تزود بمولد يعمل خمس ساعات فقط في اليوم. ويتم توفير مياه الشرب كل 3 أسابيع من قبل سفن البحرية الكولومبية، ولا توجد حتى مقبرة، إذ يتم دفن الموتى في الجزر القريبة.

زهرة الخليج 

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