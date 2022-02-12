الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 12-02-2022 01:53 م

سعودي ينشئ متحفاً للقطع الأثرية والنادرة وسط نيوم

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الوكيل الاخباري - يحتفظ سعودي بأكثر من 10 آلاف قطعة تراثية ونادرة عكف على تجميعها منذ أكثر من 23 عاماً، فأنشأ متحفاً خاصاً به في تبوك شمال السعودية.

تحدث عوده بن عفنان العطوي، صاحب متحف "قديم تبوك"، لـ"العربية.نت" قائلاً: "بدأت في تجميع القطع التراثية والنادرة منذ 23 عاماً. وكان الأمر بالبداية هواية، لكن هذه الهواية تحولت إلى عشق في اقتناء القطع التراثية والنوادر، وذلك عن طريق المزادات أو شرائها من المتاحف والأسواق الشعبية. لاحقاً أنشأت متحفاً يخدم المواطن في التعرف على التراث، ويقدم الهوية الوطنية السعودية للسائح، لنفتخر بماضينا العريق".

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