سفر بدون تلامس للمرة الاولى في مطار دبي الدولي

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة طيران الامارات الناقل الجوي الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة عن إطلاق مسار سفر بدون تلامس (مسار بيومتري) في مطار دبي الدولي.

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وأعلنت الشركة ان هذه التجربة توفر سفرا سريعا وآمنا على مستوى انهاء الاجراءات منذ دخول المطار وحتى صعود الطائرة بدون اي تدخل بشري.



ويمكن لركاب الناقلة استخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه وقزحية العين، إنهاء إجراءات السفر واستكمال إجراءات الهجرة والدخول إلى صالة طيران الإمارات والصعود إلى الطائرات.





وأكدت الشركة ان هذا المسار هو أول نظام لمراقبة جوازات السفر على مستوى العالم يقوم على مرور المسافرين ببساطة عبر نفق، حيث يتم التأكد من هويتهم وصحة أوراقهم من قبل سلطات الهجرة آلياً من دون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جوازات سفرهم.



بنجاح تشغيل هذا المسار أصبحت طيران الإمارات أيضاً أول ناقلة جوية خارج الولايات المتحدة تحصل على موافقة الإدارة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود CBP على صعود ركابها إلى الطائرات وفق نظام القياسات البيومترية.



