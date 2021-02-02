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الثلاثاء، 02-02-2021 04:10 م

سلطنة عمان تدرس إعادة إغلاق المطارات بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري _ مسقط أول فبراير 2021 (شينخوا) أعلن وزير الصحة العماني أحمد السعيدي، امس الإثنين أن بلاده تدرس إغلاق المطارات ووقف جميع الرحلات الدولية بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

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وقال السعيدي خلال مؤتمر صحفي مرئي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار مرض فيروس كورونا اليوم : إن قرار إغلاق مطارات السلطنة وتعليق جميع الرحلات الدولية مرة ثانية "قيد الدراسة والنقاش".


وأعرب عن أمله ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق المطارات لأن ذلك سيتسبب بالكثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.


وتابع : أن اللجنة العليا تأمل أن تكون خطوات الإغلاق أو الحظر المحتمل "آخر العلاجات" وألا نصل إلى هذا الأمر، لأن الواجب علينا حماية أنفسنا ومجتمعنا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية.


وبحسب السعيدي، تضاعف عدد الإصابات والمرضي المحتجزين بأقسام العناية المركزة بالمؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين.


وأشار إلى أن عدد المحتجزين بالعناية المركزة قبل يومين بلغ 102 حالة بعد أن كان قد انخفض في 21 يناير الماضي في كافة المؤسسات الصحية إلى 51 مريضا بالعناية المركزة، معتبرا أن ذلك "مؤشر مقلق ومؤثر جدا"، على حد وصفه.


وأكد وزير الصحة العماني تسجيل ست إصابات مؤكدة من السلالة الجديدة لمرض فيروس كورونا سريعة الانتشار في البلاد.

 

المصدر : arabic.news

 




 

 


 

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