سلطنة عُمان تُقرّر تمديد إغلاق المنافذ البرّية حتى هذا الموعد

الوكيل الإخباري _ تستمر اللجنة العليا المكلّفة بالبحث عن آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني ببحث تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنّب انتشارها.



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وبناءً على توصيات الفريق الفنّي المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به. فقد قررت اللجنة العليا تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 1 من فبراير 2021م.



وتفيد اللجنة الجميع بأنها في متابعة وتقييم مستمرّين لوضع الإصابات بهذا الفيروس في السلطنة. والزيادة الملحوظة التي أبرزتها إحصائيات الأيام الماضية في أعداد المصابين والمرقّدين في غرفة العناية المركزة وأجنحة المستشفيات وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة.

إضافة إلى المستجدّات على المستوى العالمي التي تشير إلى استفحال الإصابة بالسلالات المختلفة لهذا الفيروس في العديد من دول العالم. وستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع العماني من الإصابة به.

المصدر : الإمارات نيوز







