الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

الحاج فاضل حسن عشران العجارمة في ذمة الله

سمو الأمير علي ينعى مهنا الدرة

أمانة النواب تكشف حقيقة العوازل والاغطية الخشبية بالمجلس

وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي مهنا الدرة

المدارس الخاصة: مستعدون لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الثاني

تطورات ساخنة في قضية فتاة مستشفى الجامعة

والد الشهيد أحمد الزغول يروي للوكيل تفاصيل مؤثرة في حياة ابنه - صور

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

الأحد، 24-01-2021 02:26 م

سلطنة عُمان تُقرّر تمديد إغلاق المنافذ البرّية حتى هذا الموعد

20200604_1591298854-586


الوكيل الإخباري _ تستمر اللجنة العليا المكلّفة بالبحث عن آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني ببحث تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنّب انتشارها.

اضافة اعلان
 

وبناءً على توصيات الفريق الفنّي المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به. فقد قررت اللجنة العليا تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 1 من فبراير 2021م.


وتفيد اللجنة الجميع بأنها في متابعة وتقييم مستمرّين لوضع الإصابات بهذا الفيروس في السلطنة. والزيادة الملحوظة التي أبرزتها إحصائيات الأيام الماضية في أعداد المصابين والمرقّدين في غرفة العناية المركزة وأجنحة المستشفيات وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة.

 

إضافة إلى المستجدّات على المستوى العالمي التي تشير إلى استفحال الإصابة بالسلالات المختلفة لهذا الفيروس في العديد من دول العالم. وستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع العماني من الإصابة به.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

بلجيكا تحظر السفر لأسباب غير ضرورية

20210124005817691

منظمة السياحة العالمية: عودة الحركة لطبيعتها بالشرق الأوسط في 2023

88040087-c110-44f6-ad90-0384bda9680b

الإمارات الوجهة السياحية الأولى في العالم لعشاق صيد الصقور

dubai-dubai-162046420392-orijgp

دبي.. افتتاح أعلى أرجوحة ملاهي في العالم

82101_20200510T000000Z_1547266607_RC2MLG9WVTIK_RTRMADP_3_HEALTHCORONAVIRUSBRITAIN_1592999015240

بريطانيا تفرض حجرا صحيا على القادمين إليها لمدة 10 أيام

2021-01-23T085729Z_297539879_RC2KDL9NKB1T_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-NORWAY

إغلاق صارم في أوسلو

أخبار متعلقة
82101_20200510T000000Z_1547266607_RC2MLG9WVTIK_RTRMADP_3_HEALTHCORONAVIRUSBRITAIN_1592999015240

بريطانيا تفرض حجرا صحيا على القادمين إليها لمدة 10 أيام

2021-01-23T085729Z_297539879_RC2KDL9NKB1T_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-NORWAY

إغلاق صارم في أوسلو

62-133746-hundreds-flights-canceled-germany-hurricane-sabin_700x400

ألمانيا تشدد إجراءات دخول القادمين من 20 دولة

C6FA71FC-5DC1-4425-B294-DEB444F6A5B8 (Custom)

كورونا يتسبب في انهيار حركة السفر بمطار بيروت

1994381 (Custom)

إمارة دبي وجهة سياحية للهاربين من تدابير الإغلاق جراء فيروس كورونا حول العالم

aeroflot-1 (Custom)

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 4 دول بينها دولة عربية بدءا من 27 يناير