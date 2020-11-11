الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل أمر الدفاع 20 الذي أوعز به وزير الداخلية

مصر تعلن إجراءات التصدي للموجة الثانية من كورونا

ايعاز عاجل من وزير الداخلية بتفعيل امر الدفاع رقم 20

قتيل في إطلاق نار على ملعب في الولايات المتحدة

انتشار القوة الامنية ضمن خطة الحظر الشامل

المستقلة للانتخاب : نتوقع صدور النتائج عصر اليوم

موقع الوكيل ينشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية

برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

عاجل

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 01:41 م

سنغافورة تعلن افتتاح فقاعة السفر مع هونغ كونغ في 22 نوفمبر

GettyImages-1229571596_0


الوكيل الاخباري- تستعد سنغافورة وهونج كونج لبدء فقاعة السفر بينهما في الثاني والعشرين من نوفمبر، بهدف التمهيد للانتظام التدريجي للرحلات الجوية.


ويشير مصطلح "فقاعة السفر" إلى أي دولة أو اثنتين تفتحان حدودهما للسفر دون التقيد بإجراءات العزل المرتبطة بفيروس "كورونا".

ولا تتطلب الإجراءات الجديدة خضوع المسافرين إلى فترة عزل عند الوصول إلى أي من الوجهتين، وسيتعين عليهم بدلاً من ذلك إجراء اختبار "كورونا" قبل المغادرة بـ72 ساعة، كما سيُطلب من جميع المسافرين إلى هونج كونج إجراء اختبار "كورونا" عند الوصول.

وتشترط الإجراءات الجديدة ألا يكون للمسافرين سجل سفر إلى أي مكان خارج هونج كونج أو سنغافورة في غضون 14 يوماً قبل الرحلة.

ومن المقرر أن يقتصر برنامج السفر في البداية على رحلة واحدة في اليوم لكل مدينة بحد أقصى 200 مسافر، على أن يتم زيادة عدد الرحلات إلى اثنتين يومياً بدءاً من السابع من ديسمبر ما لم تتدهور الأمور.

اضافة اعلان
 

 

المصدر: CNN


 




 

 


 

إقرأ ايضا
31202011973128-coptstoday

تيتانيك تستقبل السياح تحت الماء

1

جزر نيوزيلندية تشهد سياحة مفرطة بظل كورونا

كوينكا-اسبانيا-2

شاهد بالصور..أفضل مناطق الجذب السياحي في كوينكا الإسبانية

كهف

تعرف على الكهف الرخامي في سلطنة عمان

3_7

أماكن سياحية أوروبية في نوفمبر

سياحة_جورجيا_تبليسي

جورجيا.. من المناطق الآمنة للسفر في ظل جائحة كورونا

أخبار متعلقة
3_7

أماكن سياحية أوروبية في نوفمبر

1949403

سنغافورة تطلق أولى رحلاتها البحرية

PR-MyDubai-Experience-Installation-En

مطار دبي : توقعات بانخفاض حركة السفر إلى 70% في العام الجاري

1596343989

مطار الكويت يعلن شرطا أساسيا لسفر المحجورين

2016_11_29-saudi-passport30534088073_a8083dab00_o

الجوازات السعودية تنشر بيانا جديدا يتعلق باشتراطات السفر