سنغافورة تعلن افتتاح فقاعة السفر مع هونغ كونغ في 22 نوفمبر

الوكيل الاخباري- تستعد سنغافورة وهونج كونج لبدء فقاعة السفر بينهما في الثاني والعشرين من نوفمبر، بهدف التمهيد للانتظام التدريجي للرحلات الجوية.





ويشير مصطلح "فقاعة السفر" إلى أي دولة أو اثنتين تفتحان حدودهما للسفر دون التقيد بإجراءات العزل المرتبطة بفيروس "كورونا".



ولا تتطلب الإجراءات الجديدة خضوع المسافرين إلى فترة عزل عند الوصول إلى أي من الوجهتين، وسيتعين عليهم بدلاً من ذلك إجراء اختبار "كورونا" قبل المغادرة بـ72 ساعة، كما سيُطلب من جميع المسافرين إلى هونج كونج إجراء اختبار "كورونا" عند الوصول.



وتشترط الإجراءات الجديدة ألا يكون للمسافرين سجل سفر إلى أي مكان خارج هونج كونج أو سنغافورة في غضون 14 يوماً قبل الرحلة.



ومن المقرر أن يقتصر برنامج السفر في البداية على رحلة واحدة في اليوم لكل مدينة بحد أقصى 200 مسافر، على أن يتم زيادة عدد الرحلات إلى اثنتين يومياً بدءاً من السابع من ديسمبر ما لم تتدهور الأمور.

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المصدر: CNN



