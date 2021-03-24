الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين : الصحة ستقوم بتطعيم الكوادر الطبية في أماكن عملهم

حبس عريس هبط بطائرة عمودية خلال حفل زفافه في الزرقاء

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.4 مليون دينار

"مطالبة بإلغاء الحظر الشامل في العقبة" يثير استياء الأردنيين

توقيف موظف بلدية الزرقاء المتهم بجناية الرشوة

صحة جرش : 4300 شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا

مجلس النواب يقر قانون تنظيم الموازنة

التربية لـ الوكيل : عودة المعلمات الى المدارس في حالات محددة

المواصفات والمقاييس تعلّق دوامها الخميس

فئات عمرية أقل من 60 عاما ستتلقى لقاح كورنا في عمان قريبا

الأربعاء، 24-03-2021 11:55 ص

سنغافوري يشتري منزلا بجانب بركان.. والسبب غريب ! - صور

8539e7a15fb9fe9ee12e1ad3cd12ac38


الوكيل الاخباري - اشترى سنغافوري أرضا ومنزلا بجانب بركان، وعاش فيه لمدة 3 سنوات تقريبا، والسبب كان غريبا جدا.

اضافة اعلان

ونشر موقع "إنسايدر" تقريرا عن المصور السنغافوري، الذي عاش في منزل يعمل بالطاقة الشمسية 3 سنوات بجانب بركان خامد سبق وأطلق حمما ودخانا ولا يرغب أحد في العيش بجانبه.

وأرجع المصور السنغفاوري، براشانت أشوكا، شراءه المنزل في جبال لوس بيكاتشوس المكسيكية عام 2017، إلى رغبته في تصوير لقطات تعيش أبد الدهر في مكان يفر منه الجميع هاربين.



وقال أشوكا: "الحياة في ذلك المكان كانت قاسية وبرية مغطاة بالصخور الضخمة وأشجار المسكيت والصبار، لكنها كانت غاية في الجمال إلى حد بعيد".


وتابع بقوله: "كنت أقوم برحلات عبر غابات البلوط المهجورة على طول مجاري الأنهار وسهول المرتفعات، ولم التق إلا ببعض المزارعين المحليين الذين يحبون العيش وسط الخطر بثوران البركان من جديد، حتى لا يغادروا أوطانهم ومسقط رأسهم".

واستمر قائلا: "عندما اشتريت المكان، لم يكن به مصدر للماء أو الكهرباء وبعيد عن كل المدنية والحضارة، وكان منزلا يفر منه الجميع".

 


وأوضح أنه يأتي بكل أشيائه من مدينة ميغيل دي أليندي، المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، بأجوائها البوهيمية وثرائها الغني بالكتاب والفنانين.
لفت إلى أنه


استعان بمهندس معماري مبتدئ لتصميم منزله الجديد المقام على سلسلة الجبال، وحرص ان يكون المبنى بواجهة عاكسة لكل المناظر الطبيعية الفائقة الجمال، ثم قام بتركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء ونظام لتجميع مياه الأمطار على السطح، وجعل الصخور البركانية أساسا لمنزله، كما أسس حوض استحمام نحاسي قائم بذاته.





 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5dd69c74b232c2001ede9373

أميركا.. ميامي بيتش تحظر التجول بسبب حشود عطلة الربيع

210113170522-us-airport-1229-file-exlarge-169

عدد ركاب الرحلات الجوية الأمريكية يصل إلى 1.5 مليون شخص لأول مرة منذ آذار الماضي

airbus_egypt-afp_file-16

مصر للطيران بصدد طلب مساعدة مالية من الحكومة تتراوح بين 5 و7 مليار جنيه

7e36fe4f5ddf

الإمارات تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من العزل الإجباري

62ad8eb40e_50146395_aurore-boreale-australe

في روسيا..السياح مستعدون للذهاب حتى نهاية الدائرة القطبية لرؤية الأضواء الشمالية

210313142754-restricted-california-3d-printed-neighborhood-super-tease

مستقبل الإسكان.. صحراء كاليفورنيا تحصل على أول حي مطبوع ثلاثي الأبعاد في أمريكا