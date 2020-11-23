الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

أجواء لطيفة الحرارة

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل سبب اجراء المقابلات للتخصصات الطبية

الإثنين، 23-11-2020 10:08 ص

شاهد بالفيديو ..جنوح عبّارة على متنها 400 شخص إلى ساحل فنلندا

resize


الوكيل الاخباري- جنحت عبارة تابعة لشركة "فايكنغ جريس" وعلى متنها أكثر من 400 شخص إلى ساحل ميناء ماريهامن الفنلندي في بحر البلطيق.

وكانت العبارة تنفذ رحلة من ستوكهولم إلى جزر آلاند الفنلندية.


وقالت شركة "فايكينغ لاين" صاحبة السفينة، إنها كانت تقل 331 راكبا و98 فردا هم طاقم العبارة، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما يقوم الغواصون بفحص بطن السفينة.


ولم يتم ذكر سبب الحادث، لكن كانت الرياح عاتية جدا في المنطقة، عند وقوع الحادث.

وبقي الركاب على متن السفينة، ولاحقا سيعرض عليهم مواصلة الرحلة على متن سفت أخرى.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيا اليوم 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
stairway-to-heaven-jebel-jais-clement-vigier_0

مغامر في الإمارات يتسلق طريقا جبليا للرعاة ويكشف عن روعته

http___cdn.cnn_.com_cnnnext_dam_assets_201103180321-thailand-the-sanctuary-01104

ملاذ سري في تايلاند يتحول إلى منتجع شاطئي مشهور عالمياً -صور

5fb90bd54236042c4f16b824

السعودية تلزم منظمي الرحلات بالتأمين على السياح ضد جميع المخاطر

xxx544

كيف ستغير اللقاحات ضد كورونا من تجارب السفر حول العالم؟

video3bcbae7a___video3bcbae7a_image

فنادق قطر بلا موظفين وبلا نزلاء بسبب كورونا

1280x960-7-1

مصر تفقد 920 مليون دولار شهريا من إيرادات السياحة