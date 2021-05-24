الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعلن عن أرقام محدثة خاصة بالاستشارات الطبية لمطاعيم كورونا

توضيح حول القرارات الحكومية التخفيفية القادمة

وزير العمل يلتقي السفيرة الكندية

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

كيف تطورت خدمات الترخيص والتنظيم المروري في مئة عام ؟

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

العثور على جثة طفل بجانب سيل الزرقاء

بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

الإثنين، 24-05-2021 10:36 ص

شركة الطيران اللاتفية: وقف التحليق فوق بيلاروس

ris.3-pronos-ruchnoj-kladi-v-salon


الوكيل الإخباري- قال وزير النقل في لاتفيا تاليس لينكيتس، إن شركة الطيران الوطنية اللاتفية AirBaltic، قررت عدم التحليق فوق أراضي بيلاروس.

وذكر أنه تم اتخاذ القرار، على خلفية "قيام مقاتلة بيلاروسية بإرغام طائرة ركاب تابعة لشركة Ryanair، على الهبوط في مطار مينسك يوم 23 مايو.

اضافة اعلان

وأضاف الوزير: "قررت شركة AirBaltic، عدم استخدام المجال الجوي لبيلاروس في رحلاتها في الوقت الراهن". وشدد الوزير على أنه تم اتخاذ القرار، انطلاقا من قضايا سلامة وأمن الطائرات.

 

هبطت يوم أمس الأحد طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير"، بشكل طارئ في مطار مينسك وهي في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس، وذلك بعد ظهور معلومات تفيد بوجود قنبلة فيها. وطارت مقاتلة بيلاروسية من طراز "ميغ-29" لمرافقة الطائرة التي كان بين ركابها رومان بروتاسيفيتش مؤسس إحدى أبرز القنوات المعارضة في تطبيق "تلغرام". وفور هبوط الطائرة تم اعتقال هذا المعارض.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
امارات

طيران الإمارات تشارك الأردنيين احتفالاتهم بعيد الاستقلال

b584f095-8af8-409d-99a0-028ba7a5ab95

معرض أبوظبي للكتاب في يومه الثاني

نيو

شاهد.. افتتاح جزيرة اصطناعية 'جويّة' في نيويورك

سفر

الإعلان عن قائمة الدول المسموح لرعاياها بالسفر للاتحاد الأوروبي

60aa3ef9423604312431ea91

فرنسا: قد نفرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا على القادمين من بريطانيا

الاتحاد

الدول الأوروبية تستعد لاستقبال الزوار في عطلة الصيف بهذه الشروط