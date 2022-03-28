صحيفة: منشآت سياحية مهددة بالإغلاق في سوريا خلال رمضان

الوكيل الاخباري-تحدث تقرير لصحيفة "الوطن" السورية عن تهديد يواجه قطاع المنشآت السياحية في سوريا خلال الشهر القادم، وأشارت إلى أن أغلب هذه المنشآت مهددة بالإغلاق.



وذكرت الصحيفة أن شعبة المطاعم في غرفة سياحة دمشق دقت "ناقوس الخطر" بإعلانها أن أغلب المنشآت السياحية مهددة بالإغلاق خلال شهر رمضان وذلك تحت تأثير الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الصناعي والمحروقات.



إلى جانب الارتفاع الذي طرأ على سعر تنكة الزيت وعدد من المواد الغذائية بسبب الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.



وقالت الصحيفة إن هذا التصريح وقبيل أيام من الشهر القادم، أحدث ضجة كبيرة، وخاصة الحديث بأن موسم المطاعم في رمضان "مضروب" هذا العام، بينما اعتبرت مصادر للصحيفة أن هذا التصريح ليس في وقته ومن المفترض التدخل من الجهات المعنية لوضع حلول ومعالجة المشكلة بدلاً من تفاقمها.



وأفادت شعبة المطاعم في الغرفة، أن التسعيرة الأخيرة التي صدرت كانت معتدلة وضمن المعقول، لكن بالمقابل، وتحت موجة الغلاء الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين، من المقرر أن تلجأ المطاعم لتعديل أسعارها ما يعرضها للمخالفة وبذلك ستضطر للإغلاق، تزامنا مع انخفاض مخصصات المازوت إلى 50 بالمئة.



وحول هذا الموضوع، بين مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت في رمضان، مشيرا إلى وجود بعض المنشآت التي توقف نشاطها عادة في رمضان، كما يوجد بعض المنشآت التي تستثمر فترة الشهر الكريم للقيام بأعمال الصيانة.



وأكد البلخي أن الأسعار ملزمة للجميع، موضحا أنه تمت عند وضع الأسعار مراعاة أن تكون مناسبة وموضوعية، منوها إلى أنه وفي حال حصول زيادة سعر في أي مادة أكتر من 15- 20 بالمئة يتم وبناء على ما تتقدم به المنشآت دراسة التكاليف، وأضاف: إلا أنه وبشكل عام هناك هامش أرباح مقبول.

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روسيا اليوم